Forbes 'Dünyanın en güçlü 100 kadını'nı açıkladı (Güler Sabancı da listede)
ntv.com.tr
Forbes, bu yıl 15. kez yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alırken, Güler Sabancı da Forbes listesine girmeyi başardı.
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1- ANGELA MERKEL
Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Forbes'ın listesinin zirvesinde yer aldı.
Dergi, 2005 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Merkel'in 2021'de aday olmayacağını ancak yine de halen 'Avrupa'nın fiili lideri olduğu hatırlattı.
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2- THERASA MAY
İngiltere Başbakanı Theresa May, Merkel'in ardından 2. sırada yer aldı.
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3- CHRISTINE LAGARDEIMF Başkanı Christine Lagarde, vatandaşı May'in ardından 3. sırada yer aldı.
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4- MARRY BARRAABD'de otomotiv sektöründe başarılarıyla adından söz ettiren Barra, 4 . sırada.
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5- ABIGAIL JOHNSONFinans ve yatırım uzmanı
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6- MELINDA GATESBill & Melinda Gates Vakfı Eş Başkanı
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7- SUSAN WOJCICKIWojcicki, 2014 yılından bu yana YouTube'un CEO'luğunu yapıyor.
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8- ANA PATRICIA BOTINBanco Santander'in İcra Kurulu Başkanı
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9- MARYLLYN HEWSONLockheed Martin CEO'su
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10- GINNI ROMETTYRometty, IBM'in bir veri şirketine dönüşmesine öncülük etmişti.
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11- GÜLER SABANCI
Listeye Türkiye'den girme başarısını gösteren isim Güler Sabancı olurken, ünlü iş kadını 64. sırada yer aldı.
Forbes, "Şirketin başına geçen ilk kadın olan Sabancı Türkiye'nin en büyük vakfını yönetiyor ve Sabancı Üniversitesi'nin de kurucuları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.