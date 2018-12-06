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Forbes 'Dünyanın en güçlü 100 kadını'nı açıkladı (Güler Sabancı da listede)

ntv.com.tr

Forbes, bu yıl 15. kez yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alırken, Güler Sabancı da Forbes listesine girmeyi başardı.

  • 1

    1- ANGELA MERKEL

    1- ANGELA MERKEL

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Forbes'ın listesinin zirvesinde yer aldı. 

    Dergi, 2005 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Merkel'in 2021'de aday olmayacağını ancak yine de halen 'Avrupa'nın fiili lideri olduğu hatırlattı. 

  • 2

    2- THERASA MAY

    2- THERASA MAY

    İngiltere Başbakanı Theresa May, Merkel'in ardından 2. sırada yer aldı. 

  • 3

    3- CHRISTINE LAGARDE

    3- CHRISTINE LAGARDE
    IMF Başkanı Christine Lagarde, vatandaşı May'in ardından 3. sırada yer aldı.
  • 4

    4- MARRY BARRA

    4- MARRY BARRA
    ABD'de otomotiv sektöründe başarılarıyla adından söz ettiren Barra, 4 . sırada.
  • 5

    5- ABIGAIL JOHNSON

    5- ABIGAIL JOHNSON
    Finans ve yatırım uzmanı
  • 6

    6- MELINDA GATES

    6- MELINDA GATES
    Bill & Melinda Gates Vakfı Eş Başkanı
  • 7

    7- SUSAN WOJCICKI

    7- SUSAN WOJCICKI
    Wojcicki, 2014 yılından bu yana YouTube'un CEO'luğunu yapıyor.
  • 8

    8- ANA PATRICIA BOTIN

    8- ANA PATRICIA BOTIN
    Banco Santander'in İcra Kurulu Başkanı
  • 9

    9- MARYLLYN HEWSON

    9- MARYLLYN HEWSON
    Lockheed Martin CEO'su
  • 10

    10- GINNI ROMETTY

    10- GINNI ROMETTY
    Rometty, IBM'in bir veri şirketine dönüşmesine öncülük etmişti.
  • 11

    11- GÜLER SABANCI

    11- GÜLER SABANCI

    Listeye Türkiye'den girme başarısını gösteren isim Güler Sabancı olurken, ünlü iş kadını 64. sırada yer aldı.

    Forbes, "Şirketin başına geçen ilk kadın olan Sabancı Türkiye'nin en büyük vakfını yönetiyor ve Sabancı Üniversitesi'nin de kurucuları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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