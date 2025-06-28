Fordo'da sessizlik bozuldu: Tüneller kapatıldı, iş makineleri çalışıyor

YENİ ULAŞIM YOLLARI AÇILDI

Yeni görüntülerde, kuzey tünel kompleksinin yakınında toprak taşıyan makineler çalışırken, bir sırt bölgesindeki kratere toprak doldurulmaya başlandığı ve yeni erişim yollarının açıldığı görülüyor.

Uzmanlar bu hareketliliğin giriş noktalarını bloke etmek veya güçlendirmek için koordineli bir çabanın parçası olduğunu düşünüyor.