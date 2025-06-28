Fordo'da sessizlik bozuldu: Tüneller kapatıldı, iş makineleri çalışıyor
ABD bombardımanının hedefi olan Fordo Nükleer Tesisi’nde yeniden hareketlilik var. Yeni uydu görüntüleri, toprakla kapatılmış tünel girişlerini ve çalışmaya devam eden iş makinelerini gösteriyor.
İŞ MAKİNELERİ FORDO'DA
Yeni uydu görüntüleri, ABD’nin Geceyarısı Çekici Operasyonu kapsamında Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıların ardından İran’ın bölgede yoğun bir inşaat ve kazı faaliyetine giriştiğini ortaya koydu.
Uydu fotoğrafları, ağır iş makinelerinin hala bölgede olduğunu, yeni toprak hareketlerinin yaşandığını ve tünel girişlerinin saldırılardan önce kasten kapatılmış olabileceğini gösteriyor.