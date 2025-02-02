“Fosfogeddon” krizini çözen bilim insanı 75 bin sterlinlik ödülü kazandı

"TOPRAĞIN KALİTESİNE ARTIRACAK"

İlgi çekici transferin anahtarı basitçe Fosfat Giderme Malzemesi veya PRM olarak bilinen bir maddedir. Yakın zamanda geliştirilen bu madde Somerset'teki yerel bir su şirketinde denenmek üzere ve birkaç ay içinde de ulusal bir şirkette test edilecek.

Rookwood Operations'ı ortağı Liam ve bir arkadaşı Josh Hares ile birlikte kuran Pearce, şunları söyledi: “Esasen geliştirdiğimiz PRM, fosfatları emen bir sünger gibi davranıyor. Mümkün olduğunca çok fosfat emene kadar açık bir kapta suda bekletiliyor ve daha sonra tarım arazilerine aktarılıyor. PRM tamamen doğal malzemelerden üretildiği için bir tarlaya yerleştirilebilir ve fosfatlı gübresinin ekinler tarafından alınması için orada bırakılabilir. PRM kendi başına toprağın kalitesini arttıracaktır.”

PRM üretimi, bilim insanları tarafından “fosfogeddon” olarak adlandırılan ve giderek büyüyen bir krizin en ilgi çekici gelişmelerinden biri.