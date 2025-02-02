“Fosfogeddon” krizini çözen bilim insanı 75 bin sterlinlik ödülü kazandı
İngiliz bir şirket, fosfatın, sorunlu bölgelerden çıkarılmasını ve tarım arazilerinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir ürün piyasaya sürdü. Şirketin kurucularından Jane Pearce, projedeki rolü nedeniyle 75 bin sterlinlik Yenilikçi Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü. The Guardian gazetesine konuşan Pearce, “Ürünümüzün basit bir amacı var: Fosfatları gerçek zarara yol açtıkları nehir ve göllerden alıp basit bir şekilde tarım arazilerine taşımak ve burada ürün yetiştirmede kullanmak” dedi.
Fosfor, dünyaya gıda sağlamada hayati önem taşıyan gübrelerin temel bir bileşeni.
Ancak aynı zamanda, fosfat olarak bilinen bu fosfor bileşiklerinin nehirlere, göllere ve akarsulara yayılması, balık stoklarını ve deniz yaşamını büyük ölçüde öldüren alg patlamalarını yayıyor.
İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre bu çarpıcı uyumsuzluk, şimdi dikkat çekici basitlikte bir proje tarafından ele alınıyor. Wells, Somerset merkezli Rookwood Operations şirketi, fosfatların sorunlu bölgelerden çıkarılmasını ve daha sonra tarım arazilerinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir ürün piyasaya sürdü.
Bu hafta, şirketin kurucularından Jane Pearce, projenin kurulmasındaki rolü nedeniyle 75 bin sterlinlik Innovate UK Yenilikçi Kadınlar Ödülü'ne layık görülecek. Pearce geçen hafta Observer'a verdiği demeçte, “Ürünümüzün basit bir amacı var: Fosfatları gerçek zarara yol açtıkları nehir ve göllerden alıp basit bir şekilde tarım arazilerine taşımak ve burada ürün yetiştirmede kullanmak” dedi.