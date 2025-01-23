Fotoğraf için poz verirken raylara düştü! Kaza anı güvenlik kamerasında
Tayvan'da hareket halindeki trenin önünde fotoğraf çektiren Filipinli bir turist raylara düştü. Kadının kafasında kesik oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tayvan polisi, Keelung Chang Gung'un demir yoluna izinsiz girdiğini ve bunun sonucunda para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.
Tayvan'da yaklaşmakta olan bir trenin önünde fotoğraf çektiren Filipinli bir turist, raylara düştü.
Yüzünde derin bir kesik oluşan Keelung Chang Gung'un demir yoluna izinsiz girdiği için para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, olay 20 Ocak'ta, Yeni Taipei Şehri'nin Pingxi bölgesindeki popüler bir turizm merkezi olan Shifen Eski Caddesi'nde gökyüzü feneri satan mağazaların önünde meydana geldi.