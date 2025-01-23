Fotoğraf için poz verirken raylara düştü! Kaza anı güvenlik kamerasında

DEMİRYOLUNA İZİNSİN GİRDİĞİ İÇİN CEZA ALACAK

Polis, turistin kafasında, göğsünde ve pelvisinde çok sayıda yaralanma olduğunu söyledi. Bilinci yerinde olarak Keelung Chang Gung, hastaneye kaldırıldı.

Filipinler'in Tayvan'daki temsilciliği Manila Ekonomi Kültür Ofisi, 21 Ocak'ta kadının durumunun stabil olduğunu ancak yaraları için ameliyata alınması gerektiğini bildirdi.

Tayvan polisi, kadının kamuya açık olmayan demir yoluna izinsiz girdiğini ve bunun sonucunda para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.