Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık!

Denizci bir asker olan Kagan Dunlap, kendini milyarlarca dolarlık bir aşk dolandırıcılığının içinde buldu. Dunlap'ın fotoğrafları yıllarca dolandırıcılar tarafından genç kadınları kandırmak için kullanıldı. Dolandırıcılardan biri, askerin üniformalı bir şekilde para istediği sahte bir deepfake videosu bile oluşturdu. Denizci asker, kimliğini taklit eden bir hesabın, bir saha operasyonu sırasında çekilmiş fotoğrafını yayınlamasının ardından durumu fark etti.

Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık! - 1

YILLARCA FOTOĞRAFLARI KULLANILDI

37 yaşındaki yakışıklı bir Deniz Piyadesi Kagan Dunlap, kendini milyarlarca dolarlık bir aşk dolandırıcılığının ortasında buldu.

Genç adamın fotoğraflarının yaklaşık 10 yıl önce yüzlerce kadını dolandırmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık! - 2

DEEPFAKE VİDEOSU BİLE OLUŞTURULDU

Denizci asker, 2016 yılı civarında fotoğraflarının dünya çapındaki flört sitelerinde başkalarını kandırmak için kullanıldığına dair sıra dışı mesajlar almaya başladı.

Eşi Reilly ile dört yıldır evli olan Dunlap'ın sosyal medyada toplam iki milyondan fazla takipçisi var ancak bu durum dolandırıcılara engel olmadı.

Dolandırıcılardan biri, askerin üniformalı bir şekilde para istediği sahte bir deepfake videosu bile oluşturdu.

Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık! - 3

Dunlap başından geçenleri, "Bir keresinde yürüyüşe çıkmıştım ve Philadelphia'da rastgele birinden bir telefon aldım. Benimle konuştuğunu iddia ediyor ve benden para istiyorlardı." ifadeleriyle anlattı.

Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık! - 4

KARISI VE ANNESİ DE HEDEF ALINDI

Denizci asker, kimliğini taklit eden birinin, bir saha operasyonu sırasında çekilmiş fotoğrafını yayınlamasının ardından durumu fark etti.

Dunlap yüzlerce kadın tarafından aranarak rahatsız edildi. Dolandırıcılık kurbanları karısını ve annesini de takip etmeye başladılar.

Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık! - 5

KURBANLAR

Özellikle askeri bir imaj yaratmak dolandırıcıların işine geliyordu çünkü kurbanlarını kandırabilmek için daha fazla bahane sunan bir meslek.

Bu dolandırıcılar, kurbanlarıyla görüşemeyeceklerini çünkü operasyonda olduklarını veya internet olmadığı için görüntülü arayamayacaklarını söyleyebiliyorlar.

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