Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık!

DEEPFAKE VİDEOSU BİLE OLUŞTURULDU

Denizci asker, 2016 yılı civarında fotoğraflarının dünya çapındaki flört sitelerinde başkalarını kandırmak için kullanıldığına dair sıra dışı mesajlar almaya başladı.

Eşi Reilly ile dört yıldır evli olan Dunlap'ın sosyal medyada toplam iki milyondan fazla takipçisi var ancak bu durum dolandırıcılara engel olmadı.

Dolandırıcılardan biri, askerin üniformalı bir şekilde para istediği sahte bir deepfake videosu bile oluşturdu.