Fotoğrafıyla yüzlerce kadın kandırıldı: 3,8 milyar dolarlık dolandırıcılık!
Denizci bir asker olan Kagan Dunlap, kendini milyarlarca dolarlık bir aşk dolandırıcılığının içinde buldu. Dunlap'ın fotoğrafları yıllarca dolandırıcılar tarafından genç kadınları kandırmak için kullanıldı. Dolandırıcılardan biri, askerin üniformalı bir şekilde para istediği sahte bir deepfake videosu bile oluşturdu. Denizci asker, kimliğini taklit eden bir hesabın, bir saha operasyonu sırasında çekilmiş fotoğrafını yayınlamasının ardından durumu fark etti.
YILLARCA FOTOĞRAFLARI KULLANILDI
37 yaşındaki yakışıklı bir Deniz Piyadesi Kagan Dunlap, kendini milyarlarca dolarlık bir aşk dolandırıcılığının ortasında buldu.
Genç adamın fotoğraflarının yaklaşık 10 yıl önce yüzlerce kadını dolandırmak için kullanıldığı ortaya çıktı.