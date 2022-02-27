Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 15:08 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 15:38
Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı.
Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.
ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.
Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı.
Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği belirtildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.
Ukrayna'nın değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkent Kiev'de cadde ve sokakların boş kaldığı gözlenirken Ukrayna askerleri devriyeye devam etti.
İşte saldırı altındaki Ukrayna'dan fotoğraflar...