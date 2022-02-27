Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Rus askerleri Harkov'dan geri püskürtüldü ve kent tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Ülkenin değişik yerlerindeki siviller ise çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 15:08 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 15:38

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 1

'nın saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı.

Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.

Dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşında yaşananlar

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 2

ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 3

Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı.

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 4

Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği belirtildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 5

Ukrayna'nın değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kievsky Rayonda bazı yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 6

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkent Kiev'de cadde ve sokakların boş kaldığı gözlenirken Ukrayna askerleri devriyeye devam etti.

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 7

İşte saldırı altındaki Ukrayna'dan fotoğraflar...

Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 8
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 9
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 10
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 11
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 12
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 13
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 14
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 15
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 16
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 17
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 18
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 19
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 20
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 21
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 22
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 23
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 24
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 25
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 26
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 27
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 28
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 29
Fotoğraflarla 4. gününde Rusya-Ukrayna savaşı - 30

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