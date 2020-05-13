Fotoğraflarla dünya genelinde corona virüs karantinası

ntv.com.tr - AFP - Reuters 13.05.2020 - 16:35 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 16:36
BBC'de yer alan habere göre, Suriye'de, rejimin bulunduğu alanlardaki kiliselerin ve camilerin iki ay sonra açılmasına izin veridi. Ülkede şu ana kadar 47 corona virüs vakası doğrulandı.
Hindistan’da 24 Mart’ta başlayan ülke genelindeki karantina devam ediyor, ancak bazı kısıtlamalar hafifletildi. Nisan ayında yaklaşık 122 milyon kişinin işini kaybettiğine inanılıyor ve birçoğu çalışamazsa açlıktan öleceklerini söylüyor.
İtalya'da şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 30 binden fazla ölüm gerçekleşti, ancak enfeksiyon oranı düştü. Bu durum hükümetin, insanların daha fazla açık havada egzersiz yapmalarına ve bölgelerinde seyahat etmelerine izin vermesini sağladı.
Ürdün'de mart ayı sonlarında kısıtlamalar hafifletildi, ancak Mafraq eyaletindeki bir salgın, hükümetin geçen cuma günü 24 saatlik sokağa çıkma yasağı getirmesine ve bazı köyleri kapatmasına neden oldu.
Polonya'da 4 Mayıs’ta oteller, mağazalar, alışveriş merkezleri, müzeler ve yeniden açıldı ve 15 metrekarelik alan başına bir müşteriye izin verildi.
Pandemiden en kötü etkilenen ülkelerde biri olan İspanya, normal hayata dönüş için dört aşamalı bir plan uyguluyor.
Fransa, 11 Mayıs'tan itibaren ülkenin çoğunda kısıtlamalar getirilen bölgelere ayrıldı. Ancak Paris'te ve ülkenin kuzeydoğudasında sıkı karantina önlemleri devam ediyor.
Meksika'da karantina önlemleri hala uygulanıyor, ancak otomobil endüstrisinin 18 Mayıs'ta tekrar açılmasına izin verilebileceği duyuruldu.