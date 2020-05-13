Fotoğraflarla dünya genelinde corona virüs karantinası

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 4 milyon 300 bini aşarken, Mart ayından bu yana kilit altında bulunan ülkelerin bazıları kısıtlamaları hafifletmeye başlıyor. Bununla birlikte, yaklaşık 300 bin insanın ölümüne neden olan pandemi nedeniyle milyarlarca insan büyük ölçüde ekonomik ve sosyal sonuçlarla mücadele ediyor.
İşte Fransa’dan Hindistan’a, Polonya’dan Suriye’ye fotoğraflarla insanlığın corona virüsle mücadelesi...

ntv.com.tr - AFP - Reuters 13.05.2020 - 16:35 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 16:36

BBC'de yer alan habere göre, Suriye'de, rejimin bulunduğu alanlardaki kiliselerin ve camilerin iki ay sonra açılmasına izin veridi. Ülkede şu ana kadar 47 corona virüs vakası doğrulandı.

Hindistan’da 24 Mart’ta başlayan ülke genelindeki karantina devam ediyor, ancak bazı kısıtlamalar hafifletildi. Nisan ayında yaklaşık 122 milyon kişinin işini kaybettiğine inanılıyor ve birçoğu çalışamazsa açlıktan öleceklerini söylüyor.

İtalya'da şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 30 binden fazla ölüm gerçekleşti, ancak enfeksiyon oranı düştü. Bu durum  hükümetin, insanların daha fazla açık havada egzersiz yapmalarına ve bölgelerinde seyahat etmelerine izin vermesini sağladı.  

Ürdün'de mart ayı sonlarında kısıtlamalar hafifletildi, ancak Mafraq eyaletindeki bir salgın, hükümetin geçen  cuma günü 24 saatlik sokağa çıkma yasağı getirmesine ve bazı köyleri kapatmasına neden oldu.

Polonya'da 4 Mayıs’ta oteller, mağazalar, alışveriş merkezleri, müzeler ve yeniden açıldı ve 15 metrekarelik alan başına bir müşteriye izin verildi. 

Ülke 17 bini aşkın vaka ve 800’ün üzerinde ölümle birçok Batı Avrupa ülkesinden corona virüs salgınına karşı daha iyi durumda bulunuyor.

Pandemiden en kötü etkilenen ülkelerde biri olan İspanya, normal hayata dönüş için dört aşamalı bir plan uyguluyor. 

Ülkede Madrid ve Barcelona dışında kalan bazı kafelerde müşterilere kısa bir süre vakit geçirme izni verildi.

Fransa, 11 Mayıs'tan itibaren ülkenin çoğunda kısıtlamalar getirilen bölgelere ayrıldı.  Ancak Paris'te ve ülkenin kuzeydoğudasında  sıkı karantina  önlemleri devam ediyor.

Meksika'da karantina önlemleri hala uygulanıyor, ancak  otomobil endüstrisinin 18 Mayıs'ta tekrar açılmasına izin verilebileceği duyuruldu.

Güney Afrika’da ise henüz kısıtlamaların hafiflemediği karantina 47. gününde. 11 binden fazla teyit edilen vakanın bulunduğu Afrika’da salgından en kötü etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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