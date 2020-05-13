Fotoğraflarla dünya genelinde corona virüs karantinası

İtalya'da şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 30 binden fazla ölüm gerçekleşti, ancak enfeksiyon oranı düştü. Bu durum hükümetin, insanların daha fazla açık havada egzersiz yapmalarına ve bölgelerinde seyahat etmelerine izin vermesini sağladı.