Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı
Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol açtı. Deprem, Doğu Afrika'ya kadar ulaşan bir tsunamiyi tetikledi. Modern tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri olan tsunami, geride binlerce toplu mezar bıraktı.
Modern tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri olan Hint Okyanusu tsunamisinin bugün 20'nci.
İnsanlar Endonezya'nın Açe eyaletinde dua etmek ve toplu mezarları ziyaret etmek üzere bir araya geldi.