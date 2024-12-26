Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı

14 BİNDEN FAZLA KİMLİĞİ BELİRSİZ KURBAN

Birçok kişi Ulee Lheue köyünde 14 binden fazla kimliği belirsiz ve sahipsiz tsunami kurbanının gömülü olduğu toplu mezara çiçek bıraktı.

Burası Endonezya'nın en kuzeyindeki eyaletin başkenti olan Banda Aceh'teki çok sayıda toplu mezardan biri.

Açe Besar bölgesi ile birlikte deprem ve tsunamiden en çok etkilenen bölgelerden biriydi.