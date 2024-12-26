Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı

Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol açtı. Deprem, Doğu Afrika'ya kadar ulaşan bir tsunamiyi tetikledi. Modern tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri olan tsunami, geride binlerce toplu mezar bıraktı.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 1

Modern tarihin en büyük doğal felaketlerinden biri olan Hint Okyanusu tsunamisinin bugün 20'nci.

İnsanlar Endonezya'nın Açe eyaletinde dua etmek ve toplu mezarları ziyaret etmek üzere bir araya geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 2

14 BİNDEN FAZLA KİMLİĞİ BELİRSİZ KURBAN

Birçok kişi Ulee Lheue köyünde 14 binden fazla kimliği belirsiz ve sahipsiz tsunami kurbanının gömülü olduğu toplu mezara çiçek bıraktı.

Burası Endonezya'nın en kuzeyindeki eyaletin başkenti olan Banda Aceh'teki çok sayıda toplu mezardan biri.

Açe Besar bölgesi ile birlikte deprem ve tsunamiden en çok etkilenen bölgelerden biriydi.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 3

9.1'LİK DEPREM TETİKLEDİ

Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Deprem, Doğu Afrika'ya kadar ulaşan bir tsunamiyi tetikledi.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 4

1.7 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Çoğunluğu Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland olmak üzere yaklaşık 1.7 milyon insan yerinden oldu.

Aradan 20 yıl geçmesine rağmen hayatta kalanlar, eyalet başkenti Banda Açe'ye kadar binaları dümdüz eden dev dalgada kaybettikleri sevdiklerinin yasını tutmaya devam ediyor.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 5

TREN BATAJKLIĞA SÜRÜKLENDİ

Sri Lanka'da da 35 binden fazla insan öldü.

Bunlardan yaklaşık 2 bini seyahat ettikleri yolcu treninin gelgit dalgaları tarafından sürüklenmesiyle hayatını kaybetti.

Gelgit dalgaları treni yuttu ve yolcu vagonlarını raydan çıkararak Pereliya köyündeki kalın bir bataklığa sürükledi.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 6

HALA KAYIPLAR

Tayland'da insanlar, Phang Nga eyaletinde yıkıcı dalgaların en ağır yükünü taşıyan küçük bir balıkçı köyü olan Ban Nam Khem'de bir anma töreninde bir araya geldi.

Tsunami aynı zamanda Tayland'da 8 binden fazla insanın hayatına mal oldu.

Bunların birçoğu hala kayıp.

Yaklaşık 400 ceset hala sahipsiz.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 7

ÜÇ DAKİKA BOYUNCA SİRENLER ÇALDI

Binlerce insan bugün Banda Açe'nin merkezindeki Baiturrahman Camii'nde dua etmek için toplandı.

Sirenler, tsunamiyi tetikleyen depremin zamanını işaret etmek için üç dakika boyunca şehrin her yerinde çaldı.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 8

ŞİMDİ DAHA DAYANIKLI

Açe'deki altyapı yeniden inşa edildi ve şimdi tsunami vurmadan önceki halinden daha dayanıklı.

Kıyı bölgelerinde yaşayanları olası tsunamilere karşı uyarmak üzere erken uyarı sistemleri kurulurken, bu sistemler güvenli bir yere ulaşmak için önemli bir zaman sağlıyor.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 9

YENİDEN İNŞA

Yeniden inşa çalışmaları, bölgenin toparlanmasına yardımcı olmak için önemli miktarda fon sağlayan uluslararası bağışçıların ve kuruluşların desteğiyle mümkün oldu.

Afet nedeniyle tahrip olan okullar, hastaneler ve temel altyapı, daha güçlü ve dayanıklı bir şekilde yeniden inşa edilerek gelecekteki zorluklara karşı daha hazırlıklı olunması sağlandı.

Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 10
Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 11
Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 12
Fotoğraflarla felaketin 20'nci yılı: Hint Okyanusu'nu vuran tsunami 230 bin can aldı - 13
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