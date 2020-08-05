Fotoğraflarla iklim değişikliğinin 100 yılı

ntv.com.tr 05.08.2020 - 13:21 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 13:28
Son iki yüz yılda Sanayi Devrimi ve ardından meydana gelen küresel endüstrileşme faaliyetleri nedeniyle küresel sıcaklık ortalama olarak 1 ile 2 derece arttı. Ancak, Kuzey ve Güney Kutup daireleri bu sıcaklık artışından en çok etkilenen yerler oldu. Geçen ay, dünyanın en soğuk yerleşim bölgelerine ev sahipliğe yapan Sibirya’da ortalama sıcaklık 9 dereceden 38 dereceye yükselerek tarihi bir rekor kırdı. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte başta Sibirya olmak üzere dünyanın birçok noktasında çıkan orman yangınları hala devam ediyor.