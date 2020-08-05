Fotoğraflarla iklim değişikliğinin 100 yılı

Şileli fotoğrafçı Cristian Donoso, 20 yılı bir aşkın süredir Patagonya, Antarktika ve Arktik’teki iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seren binlerce fotoğraf çekti. Donoso, kendi çektiği fotoğrafları yüzyıl önce çekilen karelerle ve yapılan çizimlerle karşılaştırdı. Karşılaştırma sonucunda, son 20 yılda, geçen yüzyılda buzullarla kaplı olan bölgelerin birçoğunun çorak bir araziye dönüştüğü görüldü.

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ntv.com.tr 05.08.2020 - 13:21

SON 2 YÜZYILDA KÜRESEL SICAKLIK YÜKSELDİ Son iki yüz yılda Sanayi Devrimi ve ardından meydana gelen küresel endüstrileşme faaliyetleri nedeniyle küresel sıcaklık ortalama olarak 1 ile 2 derece arttı. Ancak, Kuzey ve Güney Kutup daireleri bu sıcaklık artışından en çok etkilenen yerler oldu. Geçen ay, dünyanın en soğuk yerleşim bölgelerine ev sahipliğe yapan Sibirya’da ortalama sıcaklık 9 dereceden 38 dereceye yükselerek tarihi bir rekor kırdı. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte başta Sibirya olmak üzere dünyanın birçok noktasında çıkan orman yangınları hala devam ediyor.

Şileli kaşif ve fotoğrafçı Cristian Donoso, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünyaya verdiği zararı çarpıcı bir biçimde gözler önüne seren bir fotoğraf projesi hazırladı. 1996 yılından beri Patagonya, Antarktika ve Arktik’i fotoğraflayan Donoso, kendi fotoğraflarını 100 yıl önce çekilenlerle karşılaştı.

Sonuçta, geçen yüzyılda buzullarla kaplı alanların birçoğunun çorak bir araziye dönüştüğü, deniz seviyesinin yükseldiği ve bazı göllerin oluştuğu görüldü.

Donoso, “Keşif yaparken aranızda doğayla sıkı bir bağ oluşuyor, içgüdüleriniz güçleniyor çünkü hayatta kalmanız buna bağlı. Bu mücadelede, doğa hakkında farkındalığınız artıyor ve ruhunuz gerçekten bunun olağanüstü olduğunu farkediyor” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ödüllü bir film yapımcısı olan Donoso, gezilerini yaparken karbon ayak izini minumumda tutmaya çalıştığını ve yolculuklarını genellikle Sal kullanarak ve kayak yaparak ilerlediğini belirtti.

BUZULLARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU KAYBOLDU Doğada bini aşkın fotoğraf çektiğini beliten Donoso, klim değişikliği ile ilgli projesine Amerikan ressam Rokwell Kent’in 20 yüztılın başında yaptığı realist Patagonya resimlerinin ardından karar verdiğini söyledi. Fotoğrafçı, Patoganya’da Kent’in resimlediği alanları bulup fotoğrafladığını belirterek, günümüzde Güney Yarımkürede buzul dağlarının çoğünun yok olduğunu görmesinin kendisini hayrate düşürdüğünü söyledi.

Ardından Donoso, İtalyan misyoner Alberto de Agostini’nin (1883-1960) adımlarını izlediklerini söyledi. De Agostini’nin arşivinde, 20. yüzyılın başlarında Şili ve Arjantin'in güneyinde ve Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalan Patangonya bölgesine dair yaklşık 11 bin fotoğraf bulunduğunu aktaran Donosso, arkadaşı Alfredo Pourailly ile de Agostini’nin fotoğrafladığı 10 alana gittiğini ve burada aynı ış açısıyla tekrar fotoğraf çektiğini açıkladı.

YÜZYIL ÖNCESİNDEN ÇOK DAHA FARKLI “Büyük bir heyecanla gittiğimiz yerlerde büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Her yer insan doluydu. Birçok dağın üzerinde buzulları yoktu, bazı alanlar göle dönüşmüştü” ifadelerini kulanan Donosso, kendi çalışmalarının 19. ve 20. yüzyıl naturalistlerininkinden çok farklı olduğunu belirtti.

"İNSANIN VERDİĞİ ZARAR KENDİSİNE GERİ DÖNÜYOR" Fotoğrafçı, yaptığı projeyle insanlarda iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri hakkında farkındalık yaratmayı amaçladığını insanın doğaya verdiği zararın kendisine hem fiziksel hem de bilişsel olarak geri döndüğünü söyledi.