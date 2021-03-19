Fotoğraflarla kirlenen su kaynakları: Türkiye'den de bir şehir var

ntv.com.tr - Reuters 19.03.2021 - 11:08
Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun neredeyse yarısının yılda en az bir ay ciddi su kıtlığı yaşadığını belirtiyor. Her dört kişiden birinin ise temiz ve güvenli su kaynaklarına erişiminin sorunlu olduğunun altını çiziyor.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde, 2030 yılına kadar bütün insanlar için su çağrısında bulunurken, dünya yüzeyinde su kıtlığının her geçen gün arttığını ve 30 yıl içinde dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor.
‘22 Mart Dünya Su günü’ yaklaşırken Reuters, dünyanın dört bir yanındaki su kaynaklarındaki tahribatın drone ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'da çok büyük açık bir kanalizasyon gibi akan Rio Tiete nehri.
Nehrin 100 km'den fazlası, neredeyse tüm canlılar için yaşanmaz durumda olarak kabul ediliyor.
Her gün yüzlerce ton arıtılmamış kanalizasyon ve atık alan nehir, Brezilya'nın en zengin şehrinin kara lekesi olarak görülüyor.
Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki Baykal Gölü, dünyanın en temiz tatlı su rezervlerinden biri olmaya devam ediyor.
Ancak kirlilik ve yabani otların büyümesi, mikroorganizmalara, süngere ve sularını filtreleyen bazı yumuşakçalara zarar veriyor.
Baykal kağıt fabrikası ve kanalizasyon arıtma tesisleri yedi yıl önce kapatıldı, ancak yerel basına göre kirlilik o zamandan bu yana önemli ölçüde arttı. Bazı uzmanlar bunun, sanayi bölgesinde geride kalan kirliliğin göle akmasından kaynaklandığını söylüyor.
Havadan bir görüntü, 17 Mart 2021'de İngiltere'nin Denton kenti yakınlarındaki Tame Nehri kıyısında yürüyen insanları gösteriyor.
2018'de yayınlanan Manchester Üniversitesi raporu, Denton yakınlarındaki Tame Nehri'nin o anda dünyanın herhangi bir yerinde olan ve şimdiye kadar kaydedilen 'en kötü' mikro-plastik kirliliğine sahip olduğunu ortaya koymuştu.
Fotoğraf, Endonezya Bekasi'de yoğun nüfuslu bir alandan akan ve evsel atıklarla kirlenen Pisang Batu nehrindeki ahşap bir köprüden balık tutan insanları gösteriyor.
Pisang Batu nehri, Cakarta'nın eteklerinde, çevredeki hanelerden gelen plastik çöp ve organik atıkların 1,5 kilometre genişliğindeki yüzeyini tamamen kaplamasıyla 2019'da ulusal manşetlere çıkmıştı.
Nehir, birkaç temizleme işleminden sonra daha az atık içeriyor ancak suyun rengindeki siyahlık değişmiyor ve nehir güçlü bir koku yayıyor.
17 Mart 2021'de çekilmiş fotoğraf, Brezilya, Rio de Janeiro'daki Guanabara körfezinin kıyısına atılmış çöpleri gösteriyor.
Rio de Janeiro'daki 2016 Olimpiyat Oyunlarının simgelerin den biri olan Guanabara Körfezi'nin temiz görüntüsüydü. Eyalet çevre enstitüsü Inea'dan alınan verilere göre, dört yıl sonra durum daha da kötüleşti.
Brezilyalı biyolog Mario Moscatelli, Rio de Janeiro'dak su kütlelerinin çevresel bozulmasının hem yerel ekosistemleri hem de halk sağlığını riske attığını söylüyor.
Dünyanın en kirli suları arasında kabul edilen Citarum nehrine her gün evsel ve endüstriyel atıklar akmaya devam ediyor.
Hükümet yetkilileri ise nehirdeki suyu 2025 yılına kadar içilebilir hale getirmeyi taahhüt ediyor.
Fotoğraf, Muğla'nın Yatağan bölgesi yakınlarındaki zehirli bir gölde çürümüş ağaçlar gösteriliyor.
Çevre aktivisti Deniz Gümüşel'e göre zehirli göl, her ikisi de yakınlardaki Yatağan elektrik santralinde üretilen atık su ve kirli kül karışımından oluşuyor.
Göl, bölgeyi besleyen en önemli kaynaklardan olan Yatağan Ovası'nın toprağına ve yeraltı sularına sızan selenyum, kadmiyum, bor, nikel, bakır ve çinko gibi ağır metaller içeriyor.
Fotoğraf, Meksika'nın Cuautitlan eyaletindeki Interceptor Poniente kanalının yanında hareket eden arabaları gösteriyor.
Interceptor Poniente kanalının çevrede yaşayan kişilerden gelen kanalizasyon ve çöplerle yoğun bir şekilde kirlendiği belirtiliyor.