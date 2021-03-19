Fotoğraflarla kirlenen su kaynakları: Türkiye'den de bir şehir var

Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun neredeyse yarısının yılda en az bir ay ciddi su kıtlığı yaşadığını belirtiyor. Her dört kişiden birinin ise temiz ve güvenli su kaynaklarına erişiminin sorunlu olduğunun altını çiziyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde, 2030 yılına kadar bütün insanlar için su çağrısında bulunurken, dünya yüzeyinde su kıtlığının her geçen gün arttığını ve 30 yıl içinde dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı çeken bölgelerde yaşayacağını söylüyor.

‘22 Mart Dünya Su günü’ yaklaşırken Reuters, dünyanın dört bir yanındaki su kaynaklarındaki tahribatın drone ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.