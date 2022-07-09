Fotoğraflarla Shinzo Abe'nin hayatı: Siyasete adanmış bir ömür

HİÇ ÇOCUĞU OLMADI

Shinzo Abe, 1987 yılında Japon sosyetesinden Akie Abe ile evlendi. Babası şekerleme şirketi Morinaga & Co.'nun başkanı olan Akie, Abe ile evlenmeden önce bir reklam şirketinde çalışıyordu. Akie aynı zamanda 1990'larda Abe'nin memleketi Shimonoseki'de radyo DJ'i olarak çalıştı ve 'Akky' takma adı altında dinleyiciler arasında popülerlik kazandı.

Akie, Mart 2011'de sosyal politikalar çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Abe ve Akie’nin hiç çocuğu olmadı.