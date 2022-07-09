Fotoğraflarla Shinzo Abe'nin hayatı: Siyasete adanmış bir ömür

Haberler - NTV - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 09.07.2022 - 12:16 | Son Güncelleme : 09.07.2022 - 12:17
Shinzo Abe; İmparatorluk Japonyası'nda ve savaş sonrası yıllarda siyasi ve ekonomik nüfuza sahip bir ailenin temsilcisiydi. Baba tarafından dedesi Abe Kan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Temsilciler Meclisi'nde yer aldı.
Abe’nin babasıysa İkinci Dünya Savaşı'nda kamikaze pilotu olmak için gönüllü oldu fakat eğitimini tamamlamadan savaş sona erdi.
Anne tarafından dedesi Kişi Nobusuke, İkinci Dünya savaşı yıllarında Japonya'nın işgal altında tuttuğu Çin topraklarının ve Mançurya bölgesinin idarecisi konumundaydı. Savaş sonrasında, ABD tarafından savaş suçlusu olarak yargılandı ve hapsedildi.
Dedesi serbest bırakılıktan sonra, Shinzo Abe'nin de üyesi olduğu Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) kurucuları arasında yer aldı, başbakanlık yaptı.
Shinzo Abe de ailesi sebebiyle siyasetin içinde doğdu. Üniversite eğitiminin ardından önce bir maden şirketinde çalışsa da siyasetten uzak kalamadı. Abe, ilk kez 1993'te düzenlenen genel seçimlerde LDP’den Temsilciler Meclisi'ne girdi.
Shinzo Abe, 1987 yılında Japon sosyetesinden Akie Abe ile evlendi. Babası şekerleme şirketi Morinaga & Co.'nun başkanı olan Akie, Abe ile evlenmeden önce bir reklam şirketinde çalışıyordu. Akie aynı zamanda 1990'larda Abe'nin memleketi Shimonoseki'de radyo DJ'i olarak çalıştı ve 'Akky' takma adı altında dinleyiciler arasında popülerlik kazandı.
Akie, Mart 2011'de sosyal politikalar çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Abe ve Akie’nin hiç çocuğu olmadı.
Abe, 2006'da Japonya başbakanı seçildi ve ülkenin savaş sonrası dönemdeki en genç başbakanı oldu. Bir yıl sonra bağırsak iltihabı rahatsızlığını gerekçe göstererek başbakanlıktan istifa etti. 2020'de de aynı sağlık sorunu nedeniyle görevi bıraktı.
Ardından Abe, 2012'de LDP Genel Başkanı seçilerek yeniden siyasete döndü. Aynı yıl partisinin seçim zaferinin ardından, Abe'nin kesintisiz hükümet başkanlığı dönemi başladı. 2012'deki seçim zaferini 2014 ve 2017'dekiler izledi.
Abe, 2020'de görevi bıraktığında, "Japonya'da başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan isim" olarak tarihe geçti.
Diğer taraftan, modern Japonya tarihinin en önemli politik figürü olan Shinzo Abe, "aşırı sağ" olarak tanımlanan, "Nippon Kaigi"adıyla bilinen muhafazakar milliyetçi çizgideki kuruluşun üyelerindendi.
Abe, Japonya'nın pasifist anayasas'nda "ülkenin saldırmazlığını" öngören 9. maddenin kaldırılmasını, Japon silahlı kuvvetlerinin "öz savunma amacı dışında" güçlendirilmesini savundu.
Dış politikada Kuzey Kore'ye karşı sert tutum izlenmesi,, Çin'e karşı Tayvan'ın bağımsızlığının desteklenmesi ve Japonya'nın Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi'ndeki egemenlik iddialarının korunmasından yanaydı. Eski başbakan, Rusya'a karşı Kuril Adaları konusunu gündeme getirmekten de kaçınmadı.
Öte yandan, Abe, ekonomide liberal çizgiyi benimsedi. Japonya ekonomisi için neredeyse 10 yıl boyunca belirleyici olan "Abenomics"i uyguladı. Mali genişlemeye dayalı para politikası; teşvikler ve yapısal reformlar, 1990'lardan itibaren durgunluğa saplanan Japon ekonomisini canlandırmak üzere başvurduğu yöntemlerdi.
Abe, Türkiye ile de yakın ilişkileriyle tanınıyordu. Sık sık Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Abe, Marmaray 'ın açılış töreninde de hazır bulunmuştu.
Abe, Japonya'nın Nara kentinde LDP adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe 67 yaşında hayatını kaybetti.