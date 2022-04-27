Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyaretinde domatesli saldırının hedefi oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 15:34

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 1

BFMTV'nin çektiği görüntülerde, 3 gün önce yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve Cergy'de bir pazarı ziyaret eden ’a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada kiraz domatesleri fırlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 2

Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması iki kişiye isabet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 3

Korumaları, Macron'un yakın çevresini güvenlik altına alarak başının üstünde şemsiye açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 4

Saldırının ardından Emmanuel Macron kentteki ziyaretine devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 5

Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada Macron'a yumurta fırlatılmıştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 6
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 7
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 8
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - 9

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