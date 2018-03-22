Fransa grevde (Binlerce çalışan sokaklarda)

Fransa'da demiryolu çalışanları, emekliler ve kamu görevlileri de dahil olmak üzere birçok iş kolu greve gitti. Grevciler emeklilik yaşının yükseltilmesine ve kamu çalışanlarını işten çıkarmayı öngören tasarıyı protesto etti.
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liberal reform girişimleri ülke genelinde greve gidilmesine neden oldu.
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Demiryolu ve havayolu çalışanları, kamu görevlileri ve daha birçok sektör genel grev kararı aldı.
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Sokaklara çıkan binlerce Fransız, Macron'un politikalarını protesto etti.
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Haklarının elinden alınmasını istemeyen kamu çalışanları kendilerine müdahale etmek isteyen polisle çatıştı.
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Paris'teki havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edildi.
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Toplu taşıma işçilerinin greve gitmesi nedeniyle ülkede ulaşım da aksadı.
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Ülkedeki 9 sendikadan 7'si ortak grev çağrısında bulundu.
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Kamudan yaklaşık 120 bin görevliyi işten çıkarmayı öngören tasarılar protesto edildi.
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Grev nedeniyle ülkedeki okullar, hastaneler, huzurevleri, mahkemeler ile belediyelere ve bölge yönetimlerine bağlı resmi dairelerde hizmetler aksadı.
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Geçen yıl göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şimdiye kadar geniş çaplı grevlerden kaçınmayı başarmıştı.
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Ancak Macron'un Fransız hükümetinin bütçesini hafifletme adı altında sunduğu reformlar ülkedeki birçok sendikanın tepkisini çekti.