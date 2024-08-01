Fransa, Macron'un harcamalarını konuşuyor: Kral Charles için 475 bin euroluk davet
Fransa'nın en üst denetim mahkemesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla için düzenlediği görkemli akşam yemeğine yaklaşık 475 bin euro harcadığını ortaya koydu. Bu harcamanın ülkenin yıllık bütçesinde ciddi bir delik açtığı belirtildi.
DEVASA BÜTÇE AŞIMI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi geçen yıl İngiltere Kralı Charles ve aralarında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de bulunduğu diğer devlet ziyafetleri için muhteşem bir akşam yemeği düzenlerken yüz binlerce euroluk bir bütçe aşımı yaptı.
Macron, geçen eylülde 17. yüzyıldan kalma Versay Sarayı'nın ünlü Aynalar Salonu'nda verdiği devlet yemeğinde mavi ıstakoz, mantar gratenli Bresse Fransız kümes hayvanları ve çeşitli Fransız ve İngiliz peynirleri ikram etmişti.
Bu akşam yemeği, Fransa devletine 166 bin 193 euroluk yemek ve 42 bin 515 euroluk içecek hizmeti dahil 474 bin 851 euroya mal olmuştu.