Fransa, Macron'un harcamalarını konuşuyor: Kral Charles için 475 bin euroluk davet

Fransa'nın en üst denetim mahkemesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla için düzenlediği görkemli akşam yemeğine yaklaşık 475 bin euro harcadığını ortaya koydu. Bu harcamanın ülkenin yıllık bütçesinde ciddi bir delik açtığı belirtildi.

Fransa, Macron'un harcamalarını konuşuyor: Kral Charles için 475 bin euroluk davet - 1

DEVASA BÜTÇE AŞIMI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi geçen yıl İngiltere Kralı Charles ve aralarında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de bulunduğu diğer devlet ziyafetleri için muhteşem bir akşam yemeği düzenlerken yüz binlerce euroluk bir bütçe aşımı yaptı.

Macron, geçen eylülde 17. yüzyıldan kalma Versay Sarayı'nın ünlü Aynalar Salonu'nda verdiği devlet yemeğinde mavi ıstakoz, mantar gratenli Bresse Fransız kümes hayvanları ve çeşitli Fransız ve İngiliz peynirleri ikram etmişti.

Bu akşam yemeği, Fransa devletine 166 bin 193 euroluk yemek ve 42 bin 515 euroluk içecek hizmeti dahil 474 bin 851 euroya mal olmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa, Macron'un harcamalarını konuşuyor: Kral Charles için 475 bin euroluk davet - 2

KRALİÇEYE SAYGI DURUŞU

Hugh Grant, Mick Jagger ve Arsene Wenger gibi isimlerin de katıldığı yemekte Kral Charles, Macron'a "cömert ruhunuz, ailemin ve benim, annem merhum kraliçeye Fransa'da gösterilen saygıdan ne kadar etkilendiğimizi hatırlattı" demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, kadeh kaldırırken yaptığı konuşmasında, "Aramızdaki bağların çok eski olması nedeniyle kıtamızın tarihini birlikte yazmaya devam edeceğimizi biliyorum" demişti.

Fransa, Macron'un harcamalarını konuşuyor: Kral Charles için 475 bin euroluk davet - 3

MACRON'UN HARCAMALARI GÜNDEMDE

Denetim mahkemesi, Hindistan'ı daha fazla Fransız denizaltısı ve savaş uçağı almaya ikna etmek isteyen Macron'un, Temmuz 2023'te Modi'nin onuruna verdiği devlet yemeğinin 412 bin euroya mal olduğunu da açıkladı.

Denetim mahkemesi ayrıca cumhurbaşkanının yurtdışı seyahatlerinin artan maliyetine de dikkat çekerek, uluslararası uçuşlarda Airbus A330'un saat başına 23 bin euro üzerinde bir maliyetle kullanıldığını belirtti.

Fransa, Macron'un harcamalarını konuşuyor: Kral Charles için 475 bin euroluk davet - 4

CUMHURBAŞKANLIĞI GİDERLERİ 6 KATINA ÇIKTI

Resepsiyonlar ve resmi seyahatler için yapılan yüksek harcamalar sonucunda cumhurbaşkanlığının giderleri geçen yıl yüzde 6,5 artarak 117,2 milyon euroya yükseldi.

Fransız hükümetinde 8,3 milyon euroluk bir bütçe açığı oluştu.

Fransa, Macron'un harcamalarını konuşuyor: Kral Charles için 475 bin euroluk davet - 5

Mahkeme artık Elysée'nin, "cumhurbaşkanlığının mali dengesini yeniden kurmak ve sürdürmek için önemli çabalar" göstermesi gerektiğini söylüyor.

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