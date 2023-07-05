Fransa neden alevlendi?
Nanterre, Paris’in hemen batısında, gökdelenleriyle ünlü La Défense iş merkezinin hemen arkasında bir ilçedir. Bu ilçede 17 yaşındaki Nahel Merzouk’un bir kontrol sırasında polis tarafından öldürümesyle patlak veren öfke, ülkenin belli başlı kentlerinin kabaca “banliyö” olarak tanımlanan kenar mahallelerini birdenbire alevlendirdi. (NTV Strasbourg Temsilcisi Kayhan Karaca yazdı...)
Bu topyekun ayaklanma Fransa’yı yakından tanıyanlar için sürpriz sayılmaz aslında. Yeni bir fenomen değil. Fransa banliyöleri 1980’lerin başlarından bu yana huzursuz. Lyon kentinin güneyindeki Minguettes mahallesinde 1981’de patlak veren ilk büyük banliyö ayaklanması 1983 yılında ırkçılık karşıtı ve eşitlik için mücadele yürüyüşüne zemin hazırlamıştı. Irkçılıkla mücadelede bir döneme damga vuran SOS Racisme adlı kitlesel sivil toplum kuruluşu da o tarihlerde kuruldu.