Fransa neden alevlendi?

Fransız banliyö gençliğinde ayrımcılık ve ırkçılık kurbanı olduğuna dair derin bir his mevcut. Bu gençlik ayrımcılık ve ırkçılığın kaynağı olarak devleti görüyor. Devleti temsil eden polisin kendi içlerinden birini öldürmesi de derhal öfkeye, patlamaya, şiddete neden oluyor. Sosyal medya aracılığıyla bugün bu öfke daha hızlı ve katlanarak yayılıyor. Bunu görmek için bu gençliğin dinlediği müziğe kulak vermek yeterli. 17 yaşındaki Nahel öldürülmeden birkaç ay önce ünlü Fransız rap sanatçısı Jul tarafından çekilen ve banliyö gençliğinin yaşamını konu alan bir klipte oynamıştı!