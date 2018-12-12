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Fransa Noel pazarına saldırı sonrası alarmda

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Fransa'nın Strazburg kentinde dün akşam saatlerinde Noel pazarına giren Fas uyruklu bir Fransız etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda en az 3 kişi öldü, 6'sı ağır 12 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

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    Fransa bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırı Strazburg'da Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede gerçekleştirildi.
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    Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosu saldırı nedeniyle kapatıldı, içeridekiler güvenli bir yere tahliye edildi.
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    Bölgede yaşayanlar evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı. Fransız polisi olaya ilişkin terör soruşturması başlattı.
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    Saldırganın 1989 doğumlu Fas kökenli Fransız vatandaşı Şerif Şakat olduğu açıklandı.
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    Fransa ve Almanya'da adi suçlardan sabıkası olan saldırganın daha önce radikal dinci toplantılarda görüldüğü belirtildi.
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    Güvenlik güçlerinin saldırıdan birgün önce saldırganın evine baskın yaptığı ve el bombaları ile silah bulduğu ortaya çıktı.
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    Saldırıyı 3 farklı noktada gerçekleştiren saldırganın, askerlerle çatıştığı ve olay yerinden taksiyle kaçtığı açıklandı.
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    Henüz yakalanamayan saldırgan 600 kişiden oluşan güvenlik ekibi tarafından aranıyor
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    Fransa'da terör saldırısı seviyesi de artırıldı.
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    Fransa-Almanya sınırında ise saldırganın ülke dışına kaçma olasılığına karşı güvenlik kontrolleri sıkılaştırıldı.
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İçişleri Bakanlığı'nda yetkililerle saldırıya ilişkin acil toplantı yaptı.
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    İçişleri Bakanı Christophe Castaner de saldırının düzenlendiği Strasbourg'a giderek incelemelerde bulundu.
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