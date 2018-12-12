Fransa Noel pazarına saldırı sonrası alarmda
NTV Haber
Fransa'nın Strazburg kentinde dün akşam saatlerinde Noel pazarına giren Fas uyruklu bir Fransız etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda en az 3 kişi öldü, 6'sı ağır 12 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
-
1Fransa bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırı Strazburg'da Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede gerçekleştirildi.
-
2Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosu saldırı nedeniyle kapatıldı, içeridekiler güvenli bir yere tahliye edildi.
-
3Bölgede yaşayanlar evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı. Fransız polisi olaya ilişkin terör soruşturması başlattı.
-
4Saldırganın 1989 doğumlu Fas kökenli Fransız vatandaşı Şerif Şakat olduğu açıklandı.
-
5Fransa ve Almanya'da adi suçlardan sabıkası olan saldırganın daha önce radikal dinci toplantılarda görüldüğü belirtildi.
-
6Güvenlik güçlerinin saldırıdan birgün önce saldırganın evine baskın yaptığı ve el bombaları ile silah bulduğu ortaya çıktı.
-
7Saldırıyı 3 farklı noktada gerçekleştiren saldırganın, askerlerle çatıştığı ve olay yerinden taksiyle kaçtığı açıklandı.
-
8Henüz yakalanamayan saldırgan 600 kişiden oluşan güvenlik ekibi tarafından aranıyor
-
9Fransa'da terör saldırısı seviyesi de artırıldı.
-
10Fransa-Almanya sınırında ise saldırganın ülke dışına kaçma olasılığına karşı güvenlik kontrolleri sıkılaştırıldı.
-
11Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İçişleri Bakanlığı'nda yetkililerle saldırıya ilişkin acil toplantı yaptı.
-
12İçişleri Bakanı Christophe Castaner de saldırının düzenlendiği Strasbourg'a giderek incelemelerde bulundu.
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27