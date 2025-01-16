Fransa ordusundan Çin dronlarıyla gizli tatbikat! Fransız askeri Ukrayna'ya mı gönderiliyor?
Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme senaryosuna ilişkin sonbaharda gizli bir tatbikat yaptığı öne sürüldü. Tatbikat sırasında Çin dronları da kullanıldığı, bazı askerlerin bu duruma şaşırdığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Ukrayna'ya asker göndermelerinin ihtimal dışı olmadığını söylemişti.
Intelligence Online internet sitesinin haberine göre Fransız ordusuna bağlı Kara Özel Harekat Komutanlığının (CAST) 3 bin 200 personelinin, Rusya'nın Belarus üzerinde olası bir ilerleme kaydetmesi durumunda Ukrayna'ya asker sevki senaryosu üzerine tatbikat yaptığı iddia edildi.