Fransa ordusundan Çin dronlarıyla gizli tatbikat! Fransız askeri Ukrayna'ya mı gönderiliyor?

ÇİN DRONLARI ENDİŞESİ

Haberde, Ukrayna'nın Dinyeper Nehri kıvrımına benzer bir alanda "Persee" adı verilen gizli tatbikatın sonbaharda gerçekleştiği belirtildi.

Bir hafta süren tatbikatta, Ukrayna ordusunun Şubat 2022'de Rusya ordusunun ilerleyişini durdurmak için kullandığı askeri manevralar üzerinde çalışıldığı aktarılan haberde, tatbikat sırasında Fransız ve Çin dronları kullanıldığı, bazı katılımcıların bu denli hassas görevlerde Çin dronlarının yaygın kullanımına şaşırdığı öne sürüldü.