"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti"
Fransa’da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonucu protesto gösterileri şiddetini artırırken, 667 kişi gözaltına alındı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Macron’un Elton John konserinde dans ederken görüntülenmesi ise eleştirilere neden oldu. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, OHAL dahil tüm ihtimmalerin masada olduğunu açıkladı.
Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Paris, Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec başta olmak üzere bir çok kentte halk sokağa döküldü.