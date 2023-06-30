"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti"

Fransa’da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonucu protesto gösterileri şiddetini artırırken, 667 kişi gözaltına alındı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Macron’un Elton John konserinde dans ederken görüntülenmesi ise eleştirilere neden oldu. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, OHAL dahil tüm ihtimmalerin masada olduğunu açıkladı.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 1

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Paris, Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec başta olmak üzere bir çok kentte halk sokağa döküldü.

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"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 2

Sokaklar adeta yangın yerine dönmüşken Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un 17 yaşındaki gencin vurulmasının ertesi günü Elton John konserinde eğlendiği anlara dair görüntüsü ortaya çıktı.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 3

"Fransa yanarken Macron Elton John'u alkışlamayı tercih etti" yorumları yapıldı...

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 4

"OHAL İHTİMALİ MASADA"

Bu gelişmelerin ardından Fransa Başbakanı Elisabeth Borne gerekirse OHAL dahil tüm seçeneklerin değerlendirileceğini açıkladı.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 5

667 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan şiddet olaylarında 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 249 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 6

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 7

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 3 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 8

4 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Olaylar nedeniyle Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 9

BELÇİKAYA DA SIÇRADI

Fransa'da başlayan gösteriler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı.

Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 10

Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi.

Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 11

TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.

Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.

Protestolara destek eylemlerinde 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 12

Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi. Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

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FRANSA'DAKİ GÖSTERİLER NASIL BAŞLADI?

Fransa'da polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücüyü öldürmüştü.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 14

Nanterre Savcılığı, sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını duyurmuştu.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 15

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 16

Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti" - 17

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocular, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir bankayı ateşe verdi.

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde ise mağazalar yağmalandı.

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