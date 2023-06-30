"Fransa yanarken Macron alkışlamayı tercih etti"

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 3 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.