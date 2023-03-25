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Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı emeklilik reformuyla ilgili önemli bir televizyon röportajı sırasında 80 bin euro (yaklaşık 1,6 milyon lira) değerinde olduğu iddia edilen lüks bir saati bileğinden kurnazca çıkardı. Macron’un hareketi, ülke genelinde protestolar devam ederken, halk arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Macron'un Fransız işçileri anlamaktan yoksun eski bir bankacı olduğununu belirten sosyal medya kullanıcılar onu 'Zenginlerin Cumhurbaşkanı' olarak niteledi.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 1

Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma kararıyla ilgili yarım saatlik röportajında yayına başlarken sol bileğinde siyah kayışlı büyük bir saatle görülüyor. Ancak, röportajın 11. dakikasında Macron, bir soruya sakince cevap vermeye devam ederken sol kolunu masanın altına koyuyor. Ardından bileği tekrar ortaya çıktığında saat görünmüyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 2

Sosyal medya kullanıcıları, saatin Fransız  F.P. Journe tarafından yapıldığını ve 80 bin euro (yaklaşık 1,6 milyon lira) değerinde olduğunu iddia ederken, Elysée Sarayı bunu yalanladı. 

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 3

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI

Macron’un sözcüsü, Cumhurbaşkanı’nın kol saatinin Fransız Bell&Ross şirketinin BRV 1-92 modeli olduğunu ve 2 bin 400 euro (yaklaşık 50 bin lira) değerinde olduğunu belirtti. Sözcü Macron’un son bir buçuk yıldır aynı saati taktığını ve aynı saatin daha önce Katar'daki Dünya Futbol Kupası'nda da görüldüğünü aktardı. Ayrıca 2 bin 400 euroluk saatin ortalama bir Fransız vatandaşın pahalı olduğu kabul edildi , ancak “İnternette dolaşan fiyatlardan 40 kat daha az.” denildi. 

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 4

Bununla birlilte Elysée  Sarayı , Macron'un ‘masanın üzerinde şıngırdadığı’  için saati çıkardığında ısrar etti. 

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 5

Ancak sol muhalefet, saatin fiyatı ne olursa olsun, ‘Cumhurbaşkanı’nın davranışı,  onun Fransa'da ekmek kuyruğunda olmanın nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığının son kanıtı’ yorumunu yaptı. 

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 6

Milletvekili Clémence Guetté, "Daha önce hiç bu kadar yüksek satın alma gücüne sahip olmamış 'asgari ücretli işçilerden' bahsederken, güzel lüks saatini ihtiyatlı bir şekilde çıkarıyor.” ifadelerini kullandı. 

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 7

"ZENGİNLERİN CUMHURBAŞKANI"

Diğer taraftan, sosyal medya kullanıcıları,  Macron’un mütevazı bir Fransız işçinin endişelerini anlamaktan aciz, iletişim kuramayan eski bir eski bankacı olduğunu bilerek onu 'Zenginlerin Cumhurbaşkanı' olarak tanımladı. 

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 8

Muhalifler, ayrıca Macron'un 5 bin euroluk Hermes takımı giydiğini iddia etti. Ancak, Fransız medyası Macron’un takım elbisesinin Parisli terzi Jonas & Cie tarafından dikildiğini ve 450 euro (yaklaşık 9,2 bin lira) değerinde olduğunu belirtti.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 9

MACRON GERİ ADIM MI ATACAK?

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi planlarına ilişkin protestolar sürerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkak çeken açıklama geldi.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 10

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 11

Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 12

Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 13

FRANSA'DA EMEKLİLİK REFORMU PROTESTOLARI

Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 14

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 15

Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.

Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı - 16
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