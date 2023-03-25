Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı

Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma kararıyla ilgili yarım saatlik röportajında yayına başlarken sol bileğinde siyah kayışlı büyük bir saatle görülüyor. Ancak, röportajın 11. dakikasında Macron, bir soruya sakince cevap vermeye devam ederken sol kolunu masanın altına koyuyor. Ardından bileği tekrar ortaya çıktığında saat görünmüyor.
Sosyal medya kullanıcıları, saatin Fransız F.P. Journe tarafından yapıldığını ve 80 bin euro (yaklaşık 1,6 milyon lira) değerinde olduğunu iddia ederken, Elysée Sarayı bunu yalanladı.
Macron’un sözcüsü, Cumhurbaşkanı’nın kol saatinin Fransız Bell&Ross şirketinin BRV 1-92 modeli olduğunu ve 2 bin 400 euro (yaklaşık 50 bin lira) değerinde olduğunu belirtti. Sözcü Macron’un son bir buçuk yıldır aynı saati taktığını ve aynı saatin daha önce Katar'daki Dünya Futbol Kupası'nda da görüldüğünü aktardı. Ayrıca 2 bin 400 euroluk saatin ortalama bir Fransız vatandaşın pahalı olduğu kabul edildi , ancak “İnternette dolaşan fiyatlardan 40 kat daha az.” denildi.
Bununla birlilte Elysée Sarayı , Macron'un ‘masanın üzerinde şıngırdadığı’ için saati çıkardığında ısrar etti.
Ancak sol muhalefet, saatin fiyatı ne olursa olsun, ‘Cumhurbaşkanı’nın davranışı, onun Fransa'da ekmek kuyruğunda olmanın nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığının son kanıtı’ yorumunu yaptı.
Milletvekili Clémence Guetté, "Daha önce hiç bu kadar yüksek satın alma gücüne sahip olmamış 'asgari ücretli işçilerden' bahsederken, güzel lüks saatini ihtiyatlı bir şekilde çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, sosyal medya kullanıcıları, Macron’un mütevazı bir Fransız işçinin endişelerini anlamaktan aciz, iletişim kuramayan eski bir eski bankacı olduğunu bilerek onu 'Zenginlerin Cumhurbaşkanı' olarak tanımladı.
Muhalifler, ayrıca Macron'un 5 bin euroluk Hermes takımı giydiğini iddia etti. Ancak, Fransız medyası Macron’un takım elbisesinin Parisli terzi Jonas & Cie tarafından dikildiğini ve 450 euro (yaklaşık 9,2 bin lira) değerinde olduğunu belirtti.
Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi planlarına ilişkin protestolar sürerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkak çeken açıklama geldi.
Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.
Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.
Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı.
Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.
Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.
Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.