Fransa 'yanar'ken Macron'dan tepki çeken hareket: Lüks saatini kurnazca sakladı

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI

Macron’un sözcüsü, Cumhurbaşkanı’nın kol saatinin Fransız Bell&Ross şirketinin BRV 1-92 modeli olduğunu ve 2 bin 400 euro (yaklaşık 50 bin lira) değerinde olduğunu belirtti. Sözcü Macron’un son bir buçuk yıldır aynı saati taktığını ve aynı saatin daha önce Katar'daki Dünya Futbol Kupası'nda da görüldüğünü aktardı. Ayrıca 2 bin 400 euroluk saatin ortalama bir Fransız vatandaşın pahalı olduğu kabul edildi , ancak “İnternette dolaşan fiyatlardan 40 kat daha az.” denildi.