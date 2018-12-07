Fransa'da 700'den fazla lise öğrenci gözaltında
Anadolu Ajansı
Fransız basını, Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla dün yapılan eylemlerde çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisinin gözaltına alındığını yazdı.
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1Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı.
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2Fransız basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülke çapında Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla dün yapılan eylemlerde çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı. Dün 280 lisede tamamen veya kısmen eğitime ara verildi.
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3Öğrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını vermişti.
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4Çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alınmıştı.
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