Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı

Fransa'da yangınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100'e yükseldi. Yangının yayılması nedeniyle Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların tahliye edileceği duyuruldu. 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 20:04

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 1

’nın güneybatısındaki Gironde'da 7 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 2

BFMTV’nin haberine göre, Bordeaux civarındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz Salı günü başlayan ve 3 noktada ilerleyen yangın nedeniyle bugün 14 bin 900 kişinin daha tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının başlangıcından bu yana tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100 oldu.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 3

HAYVANAT BAHÇESİNDE TAHLİYE

Yangının yayılması nedeniyle yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda, bölgedeki Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların kısa süre içerisinde tahliye edileceği belirtildi.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 4

Hayvanat Bahçesi yönetimince yapılan açıklamada, dumana daha duyarlı maymungiller familyasından hayvanların yakınlardaki Pessac Hayvanat Bahçesine gönderileceği aktarıldı.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 5

Öte yandan, sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği Gironde bölgesinde, yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürdürülmeye çalışılıyor.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 6

Gironde Valiliği, yangına 1700 itfaiyecinin yanı sıra havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahale ettiğini açıkladı. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 7

15 BÖLGEDE AŞIRI SICAK HAVA DALGASI ALARMI

Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 8

Fransa Meteoroloji Kurumu, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Charente, Charente-Maritime, Cotes-d'Armor, Dordogne, Finistere, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sevres ve Vendee bölgelerinde kırmızı alarm verirken, 69 bölgede de turuncu alarm ilan edildiğini duyurdu.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 9

YANGIN SÖNDÜRMEDE "YETERSİZLİK" ELEŞTİRİSİ

Ülkede bazı yangın söndürme uçaklarının bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılmaması tepkilere neden oldu.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 10

Sivil Havacılık Mürettebatları Ulusal Sendikası (Snpnac), yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakım nedeniyle operasyonlara katılmadığı gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 11
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 12
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 13
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 14
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 15
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 16
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 17
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 18
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 19
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 20
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 21
Fransa'da alevlerle mücadele: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı - 22

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