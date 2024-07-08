Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale

Fransa'da sol ittifakının erken seçimleri kazanmasının ardından kutlama yapan aşırı sağ karşıtı göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 1

Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

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Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 2

Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 3

FAŞİZM KARŞITI SLOGANLAR ATTI

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 4

EYLEMCİLER SOKAKLARI ATEŞE VERDİ

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 5

Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 6

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.

Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 7
Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 8
Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 9
Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale - 10
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