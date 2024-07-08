Fransa'da aşırı sağ karşıtlarına biber gazlı müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te, polis, sol ittifakının erken seçimlerde sandıktan birinci çıkmasını kutlayan aşırı sağ karşıtı göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.