Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı

ntv.com.tr 14.07.2021 - 13:03
Fransa’nın en önemli milli bayramı olan “Bastille Günü”, Paris’in Champs-Elysees Bulvarı’nda remsi törenle kutlandı.
14 Temmuz 1789’da Fransız Devrimi’nin başladığı olayların en önemlisi olarak kabul edilen Bastille Hapishanesi baskını nedeniyle ulusal bayram olarak kutlanan Bastille Günü için askeri geçit töreni düzenlendi.
Geçit töreninde askeri birliklerin başında yer alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, izleyenleri selamladı.
Paris'in kuzey batısındaki 8. Bölgede Concorde Meydanı’ndan başlayan Champs-Elysees Bulvarı’nda düzenlenen askeri geçit törenine Fransa kabinesi katıldı.
Fransız siyasetçi Benjamin Raspail tarafından 21 Mayıs 1880’de ulusal bayram olarak kutlanması teklif edilen 14 Temmuz Bastille Günü, 14 Temmuz 1880’den bu yana ulusal bayram olarak kutlanıyor.
14 Temmuz 1789’da silahlanan Paris halkının, krallık baskısının simgesi olarak gördükleri Bastille Hapishanesi'ni ele geçirmesiyle Fransız Devrimi başlamıştı.