Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı

Fransa’da her yıl, 14 Temmuz 1789’da Fransız Devrimi’nin başladığı olayların en önemlisi olarak kabul edilen Bastille Hapishanesi baskını nedeniyle ulusal bayram olarak kutlanan Bastille Günü coşkuyla kutlandı. Champs-Elysees’de yapılan askeri geçit töreniyle kutlanan güne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkomutan olarak katıldı.

ntv.com.tr 14.07.2021 - 13:03

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 1

Fransa’nın en önemli milli bayramı olan “Bastille Günü”, Paris’in Champs-Elysees Bulvarı’nda remsi törenle kutlandı.

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 2

14 Temmuz 1789’da Fransız Devrimi’nin başladığı olayların en önemlisi olarak kabul edilen Bastille Hapishanesi baskını nedeniyle ulusal bayram olarak kutlanan Bastille Günü için askeri geçit töreni düzenlendi.

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 3

Geçit töreninde askeri birliklerin başında yer alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, izleyenleri selamladı.

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 4

Paris'in kuzey batısındaki 8. Bölgede Concorde Meydanı’ndan başlayan Champs-Elysees Bulvarı’nda düzenlenen askeri geçit törenine Fransa kabinesi katıldı.

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 5

Fransız siyasetçi Benjamin Raspail tarafından 21 Mayıs 1880’de ulusal bayram olarak kutlanması teklif edilen 14 Temmuz Bastille Günü, 14 Temmuz 1880’den bu yana ulusal bayram olarak kutlanıyor.

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 6

14 Temmuz 1789’da silahlanan Paris halkının, krallık baskısının simgesi olarak gördükleri Bastille Hapishanesi'ni ele geçirmesiyle Fransız Devrimi başlamıştı.

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 7

İŞTE BASTİLLE GÜNÜ’NDEN KARELER..

Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 8
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 9
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 10
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 11
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 12
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 13
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 14
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 15
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 16
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 17
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 18
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 19
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 20
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 21
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 22
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 23
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 24
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 25
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 26
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 27
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 28
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 29
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 30
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 31
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 32
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 33
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 34
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 35
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 36
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 37
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 38
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 39
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 40
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 41
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 42
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 43
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 44
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 45
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 46
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 47
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 48
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 49
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 50
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 51
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 52
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 53
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 54
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 55
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 56
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 57
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 58
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 59
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 60
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 61
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 62
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 63
Fransa’da Bastille Günü coşkuyla kutlandı - 64

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