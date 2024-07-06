Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız"
Fransız tarihçiler, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Paritisi'ne (RN) karşı harekete geçti. Bin tarihçinin imzasını taşıyan ortak bir bildiride, "Seçmenlerden ülkemizin tarihine sırtlarını dönmemelerini rica ediyoruz. Pazar günkü oylamada dışarı çıkın ve aşırı sağı yenin" ifadelerine yer verildi.
BİN TARİHÇİNİN İMZASINI TAŞIYOR
Fransız tarihçiler, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Paritisi'ne (RN) karşı ortak bildiri yayımladı.
Bin tarihçi tarafından imzalanan açık mektupta, xseçimlerin pazar günü yapılacak ikinci turunda aşırı sağın yükselişinin durdurulması için halka çağrıda bulunuldu.