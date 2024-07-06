Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız"

Fransız tarihçiler, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Paritisi'ne (RN) karşı harekete geçti. Bin tarihçinin imzasını taşıyan ortak bir bildiride, "Seçmenlerden ülkemizin tarihine sırtlarını dönmemelerini rica ediyoruz. Pazar günkü oylamada dışarı çıkın ve aşırı sağı yenin" ifadelerine yer verildi.

Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız" - 1

BİN TARİHÇİNİN İMZASINI TAŞIYOR

Fransız tarihçiler, aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik Paritisi'ne (RN) karşı ortak bildiri yayımladı.

Bin tarihçi tarafından imzalanan açık mektupta, xseçimlerin pazar günü yapılacak ikinci turunda aşırı sağın yükselişinin durdurulması için halka çağrıda bulunuldu.

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Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız" - 2

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ İLK

Demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı paylaşan farklı siyasi görüşlerden gelen tarihçiler tarafından kaleme alınan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez, aşırı sağ Fransa'da iktidarın kapılarında. Tarihçiler olarak, hala direnme kapasitemiz varken bu endişe verici ihtimal karşısında sessiz kalamayız"

Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız" - 3

"DEMOKRASİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Tarihçiler, her ne kadar farklı bir çizgiden ilerliyormuş gibi davransa bile Ulusal Birlik Paritisi'nin 1972'de Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan Ulusal Cephe'yle aynı ideolojiyi paylaştığını öne sürdü.

Le Pen'in babası Jean-Marie'nin partisinin, 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi işbirlikçisi Vichy Fransası yönetiminin çizgisinden gittiği ileri sürülerek, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, milliyetçilik, antisemitizm, şiddet ve parlamenter demokrasiyi küçümseme özelliklerine sahip Fransız radikal sağının derin tarihi kökenlerinden besleniyorlar. Bu parti muhafazakar ya da ulusal sağı temsil etmediği gibi cumhuriyet ve demokrasi için en büyük tehdidi oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız" - 4

"OTORİTER BİR POPÜLİZM"

Sosyal özgürlüklerin de kısıtlanacağı vurgulanan bildiride ayrıca, "Tehditten haberdar olmak için uzak geçmişe dalmaya gerek yok. Her yerde, aşırı sağ sandık yoluyla iktidara geldiğinde, adaleti, medyayı, eğitimi ve araştırmayı dizginlemek için acele ediyor. Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın açıkça hayranlık duyduğu hükümetler, örneğin Macaristan'daki Viktor Orbán, bize projeleri hakkında bir fikir veriyor: Denetleme ve dengelerin zayıflatıldığı, muhalefetin susturulduğu ve basın özgürlüğünün kısıtlandığı otoriter bir popülizm" ifadeleri yer aldı.

Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız" - 5

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 33'ünü alarak toplayarak ilk sıraya yükselmişti.

Aşırı sağcı partinin ikinci turu da kazanması halinde 28 yaşındaki genel başkan Jordan Bardella'nın başbakan olması bekleniyor.

Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız" - 6

Marine Le Pen ülke iktidarını ele aldıkları takdirde, Ukrayna'nın Fransa üretimi silahlarla Rus toprağına saldıramayacağını söyledi.

Le Pen ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme planını da rafa kaldıracaklarını belirtti.

Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız" - 7

Partisinin politikalarının ırkçı olmadığını da savunan Le Pen, "Biz böyle bir parti değiliz. Hele ABD'deki radikal sağla hiç uyuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

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