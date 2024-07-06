Fransa'da bin tarihçi aşırı sağ karşısında birleşti: "Sessiz kalamayız"

"DEMOKRASİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Tarihçiler, her ne kadar farklı bir çizgiden ilerliyormuş gibi davransa bile Ulusal Birlik Paritisi'nin 1972'de Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan Ulusal Cephe'yle aynı ideolojiyi paylaştığını öne sürdü.

Le Pen'in babası Jean-Marie'nin partisinin, 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi işbirlikçisi Vichy Fransası yönetiminin çizgisinden gittiği ileri sürülerek, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, milliyetçilik, antisemitizm, şiddet ve parlamenter demokrasiyi küçümseme özelliklerine sahip Fransız radikal sağının derin tarihi kökenlerinden besleniyorlar. Bu parti muhafazakar ya da ulusal sağı temsil etmediği gibi cumhuriyet ve demokrasi için en büyük tehdidi oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.