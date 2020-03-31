Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı (Corona virüste son durum)

Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 836 bini geçti. İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı bir günde 837 yükselerek 12 bin 428'e çıktı. Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi. İngiltere'de 1801 kişi yaşamını yitirdi. ABD'de ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 393 olarak açıklandı. Diğer taraftan, Avrupa'da corona virüse karşı önlem almayan Belarus'ta da ilk ölüm gerçekleşti. İspanya'da son 24 saatte ölenlerin sayısı 849 artarak 8 bin 189 oldu. İran'da da ölü sayısı 141 artarak 2 bin 898'e yükseldi.

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ntv.com.tr 31.03.2020 - 20:50

Dünya genelinde ülkelerin insan hayatını tehdit eden corona virüs ile mücadele devam ediyor. Corona virüsten ölenlerin sayısı 41 bin 237 olarak açıklanırken, enfekte olanların sayısı 836 bini geçti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 500'E YAKLAŞTI İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428’e yükseldi. Ülkede 5 hafta önce başlayan Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

İtalya'da corona virüs vaka sayısının 77 bin 635’e ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 105 bin 792’ye çıktığını bildirdi. Borrelli, dün 14 bin 620 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1109'luk artışla 15 bin 729'a ulaştığını kaydetti. Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 837 kişi artarak, 12 bin 428'e yükseldiğini açıkladı. Sivil Savunmanın verilerine göre, yeni eklenen vaka sayısı bugün 2 bin 107 olurken, dün bu sayı 1648 idi. Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 506 bin 968 kişiye test yapıldı.

Bu arada, ülkede en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da dün 347 yeni vaka kaydettiklerini, bugün bu sayının 235’e gerilediğini belirterek, yayılmanın frenlendiğini söyledi. Gallera, dün 458 olan kayıp sayılarının bugün 381’e gerilediğini ifade etti.

66 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ Basında yer alan haberlerde, Covid-19’la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 3’ünün daha virüse yenik düştüğü bildirildi. Salgının başından bu yana toplamda 66 doktor hayatını kaybetti.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 849 kişinin daha hayatını kaybetti. Ülkede corona virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 189'a yükseldi. İspanya'da vaka sayısı da 9 bin 222 artarak 94 bin 417 oldu.

İSPANYA GÜNLÜK ÖLÜ SAYISINDA İLK KEZ İTALYA'YI GEÇTİ İtalya’nın bugün açıkladığı ölü sayısı (837), ilk kez İspanya’nın açıkladığı ölü sayısının (849) gerisinde kaldı.



İspanya, günlük bazda vaka artışında İtalya’yı daha önce geride bırakmıştı.

FRANSA'DA 3 BİN 523 ÖLÜM Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktaran Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu söyledi. Mulhouse ve Strazburg'un da içinde bulunduğu Grand-Est bölgesinde hastanelerin kapasitesinin aşıldığını dile getiren Salomon, 121 Covid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini ifade etti.

Salomon, yarın Paris'teki 36 hastanın da ülkenin Bretagne bölgesindeki hastanelere taşınacağını söyledi. Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 288 kişinin başka hastanelere gönderildiğini vurgulayan Salomon, ülkede genelinde alınan önlemlerin etkisi olup olmadığını hafta sonu değerlendireceklerini belirtti.

Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İNGİLTERE İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Halk Sağlığı kurumları, ayrı ayrı son 24 saatte Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı. Buna göre, İngiltere'de 367, İskoçya'da 13, Galler'de 7 ve Kuzey İrlanda'da 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 24 saatte tüm ülkede ölü sayısı 1408'den 1801'e yükseldi.

Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyordu. Bu arada Covid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, video konferans yöntemiyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Tüm bakanlar toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

DAHA KÖTÜSÜ BEKLENİYOR Başbakan Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti. İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

ALMANYA Almanya'da vaka sayısı 61 bin 912'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 583'e yükseldi.

HOLLANDA'DA ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI Hollanda'da ölü sayısı 175 artarak bin 39'a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 12 bin 595 olarak açıklandı. Corona virüs salgınında binden fazla can kaybı veren ülke sayısı da sekiz oldu.

İRAN'DA 141 ÖLÜ İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

BELARUS'TA İLK ÖLÜM Avrupa'da corona virüste can kaybı yaşamayan Belarus'tan da kötü haber geldi. 152 vakanın bulunduğu Belarus'ta bir kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'DE 3 BİN 393 ÖLÜM En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda. ABD'de son aktarılan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 393'e yükseldi.

ÇİN Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin'de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305. Çin’in corona virüsle mücadele yöntemi (Haziran tahmini)

FRANSA Fransa'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.

İRAN'DA ÖLÜMLER ARTIYOR İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.