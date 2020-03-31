Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 31.03.2020 - 20:50 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 21:34
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 849 kişinin daha hayatını kaybetti.
Ülkede corona virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 189'a yükseldi. İspanya'da vaka sayısı da 9 bin 222 artarak 94 bin 417 oldu.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktaran Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.
Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu söyledi.
Mulhouse ve Strazburg'un da içinde bulunduğu Grand-Est bölgesinde hastanelerin kapasitesinin aşıldığını dile getiren Salomon, 121 Covid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini ifade etti.
Salomon, yarın Paris'teki 36 hastanın da ülkenin Bretagne bölgesindeki hastanelere taşınacağını söyledi.
Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 288 kişinin başka hastanelere gönderildiğini vurgulayan Salomon, ülkede genelinde alınan önlemlerin etkisi olup olmadığını hafta sonu değerlendireceklerini belirtti.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Halk Sağlığı kurumları, ayrı ayrı son 24 saatte Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı.
Buna göre, İngiltere'de 367, İskoçya'da 13, Galler'de 7 ve Kuzey İrlanda'da 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 24 saatte tüm ülkede ölü sayısı 1408'den 1801'e yükseldi.
Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyordu.
Bu arada Covid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, video konferans yöntemiyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Tüm bakanlar toplantıya video konferans yoluyla katıldı.
Başbakan Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti. İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.
Almanya'da vaka sayısı 61 bin 912'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 583'e yükseldi.
Avrupa'da corona virüste can kaybı yaşamayan Belarus'tan da kötü haber geldi.
152 vakanın bulunduğu Belarus'ta bir kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda.
ABD'de son aktarılan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 393'e yükseldi.
Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin'de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.