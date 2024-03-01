Fransa'da çiftçi protestosu: Zafer Takı'nda protesto düzenlendi
Fransız çiftçiler, protestonun "Fransız tarımını kurtarmayı" amaçladığını söyleyerek Paris'in ünlü Zafer Takı anıtının etrafındaki trafiği traktörler ve saman balyalarıyla kapattı.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler kısıtlayıcı çevre kuralları, Avrupa Birliği dışından gelen ucuz ithalattan kaynaklanan rekabet ve düşük gelirler nedeniyle haftalardır protesto gösterileri düzenliyor.
Çiftçiler Paris'teki Champs-Elysees caddesindeki Zafer Takı anıtın çevresine pankartlar açtılar.