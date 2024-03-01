Fransa'da çiftçi protestosu: Zafer Takı'nda protesto düzenlendi

Fransız çiftçiler, protestonun "Fransız tarımını kurtarmayı" amaçladığını söyleyerek Paris'in ünlü Zafer Takı anıtının etrafındaki trafiği traktörler ve saman balyalarıyla kapattı.

Fransa'da çiftçi protestosu: Zafer Takı'nda protesto düzenlendi - 1

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler kısıtlayıcı çevre kuralları, Avrupa Birliği dışından gelen ucuz ithalattan kaynaklanan rekabet ve düşük gelirler nedeniyle haftalardır protesto gösterileri düzenliyor.

Çiftçiler Paris'teki Champs-Elysees caddesindeki Zafer Takı anıtın çevresine pankartlar açtılar.

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Fransa'da çiftçi protestosu: Zafer Takı'nda protesto düzenlendi - 2

AMAÇ FRANSA'DA TARIMI KURTARMAK

Çiftçi Axel Masson, yaklaşık 100 meslektaşının sabahtan itibaren ana kavşakta "barışçıl ve yasalara saygılı bir şekilde" toplandığını söyledi.

Çiftçi sendikası sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kırsal Koordinasyon Zafer Takı'nı sembolik ve barışçıl bir şekilde devralıyor" dedi ve bunun Fransa'daki tarımı "kurtarmak" için bir çığlık olduğunu ekledi.

Fransa'da çiftçi protestosu: Zafer Takı'nda protesto düzenlendi - 3

"DEVLET BİZİ HİÇ DUYMADI"

Paylaşımda "finansal sıkıntı içinde olan çiftliklerimizin yüzde 45'ini kurtarmak için hızlı harekete geçilmesi gerektiği" vurgulandı.

Çiftçiler, maddi sıkıntılar nedeniyle intihara sürüklenen meslektaşlarının anısına çelenk bıraktıklarını belirterek, "Devlet bizi hiç duymadı" dedi.

Fransa'da çiftçi protestosu: Zafer Takı'nda protesto düzenlendi - 4

Fransız çiftçiler, hükümetin reform sözü vermesinin ardından daha fazla önlem almaları gerektiğini söyleyerek yolları kapatmaya, lastikleri ateşe vermeye ve süpermarketleri kuşatmaya devam etti.

Fransa'da çiftçi protestosu: Zafer Takı'nda protesto düzenlendi - 5
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