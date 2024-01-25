Fransa’da çiftçiler otoyola döktükleri ithal meyveleri ateşe verdi
Fransa’nın Nimes kentindeki A9 otoyolunu kapatan çiftçiler ithal meyveleri yola saçarak ateşe verdi.
OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
Fransa’da çiftçi protestoları büyümeye devam ediyor. Hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler ülkenin güneyindeki Nimes kentinden geçen A9 otoyolunu trafiğe kapattı.
Hükümete seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler kolilerle getirdikleri ithal meyveleri otoyola saçıp ateşe verdi. Bazıları ise kestikleri ağaç dallarını yola attı.