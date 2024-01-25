Fransa’da çiftçiler otoyola döktükleri ithal meyveleri ateşe verdi

SU MALİYETİ 47 MİLYON EURO

Tarım sübvansiyonları kaldırıldığı için mazotun fiyatının artacağını, su tüketimi için yılda fazladan 47 milyon euro ücretle karşı karşıya kalacaklarını belirten çiftçiler, karmaşık düzenlemelerin durumu zorlaştırdığını ifade ediyor.

Çiftçiler ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir AB anlaşmasına da karşı çıkıyor.