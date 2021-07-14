Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, başkent Paris Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan binlerce kişinin düzenlediği protesto gösterisiyle karıştı.

Reuters - Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 20:25

Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 1
Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı askeri geçit töreninin bitmesinin hemen ardından Covid-19 aşı zorunluluğuna ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi, "kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları atarak yürüyüşe geçti.
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 2
Çevik kuvvet ekiplerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler polisle çatıştı, mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu.
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 3
Göstericiler ayrıca çöp konteynırlarını ve iş makinelerini ateşe verdi.
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 4

SAĞLIK KARTI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm hastane ve bakımevi personeli için Covid-19 aşısının zorunlu olduğunu, ayrıca Covid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilerek 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını ifade etmişti.
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 5
Covid-19 sağlık kartı uygulaması, insanların Covid-19 aşısı olduğunu belgelemesi veya son 48 saatte yapılmış pozitif PCR testi sonucu göstermesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 6
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 7
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 8
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 9
Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri - 10

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