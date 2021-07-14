Fransa'da Covid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri

SAĞLIK KARTI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm hastane ve bakımevi personeli için Covid-19 aşısının zorunlu olduğunu, ayrıca Covid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilerek 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını ifade etmişti.