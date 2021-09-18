Fransa'da Covid-19 ile mücadele karşıtları yine sokaklarda

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi.

Başta Paris olmak üzere ülkede 180 noktada yapılan eylemlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin salgınla mücadele politikasına tepki gösterildi.