Fransa'da Covid-19 ile mücadele karşıtları yine sokaklarda

Anadolu Ajansı 18.09.2021 - 18:42
Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları, hükümeti protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi.
Başta Paris olmak üzere ülkede 180 noktada yapılan eylemlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin salgınla mücadele politikasına tepki gösterildi.
Gösterilerin 10. haftasında eylemciler, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasının kaldırılmasını talep etti.
Paris'te Nisan 2022'deki cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıklayan aşırı sağcı Floriant Philippot'un çağrısıyla göstericiler Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda toplandı.
Eylemciler, aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.
Paris'teki eylemlerde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Yetkililer, Montpellier ve Nancy kentlerinin merkezlerinde olası şiddet olaylarına karşı gösteri yapılmasını yasakladı.
Son haftalarda ülkede yapılan protestolara katılımın azaldığı görülmüştü.