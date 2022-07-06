Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi

Birçok sendikanın çağrısıyla greve giden Fransa demir yolu şirketi SNCF çalışanları, yüksek enflasyona karşı ücretlere zam talep ederek greve başladı. Ülke genelinde şehirler arası trenler ve hızlı trenlerin yanı sıra başkent Paris'i çevresine bağlayan banliyö trenlerinde çok sayıda seferler iptal edildi. Bu haftaki farklı toplu ulaşım araçlarındaki grev dalgasından, yaz tatilinin başlangıcına denk gelmesi nedeniyle tatilcilerin de olumsuz etkileneceği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 14:58

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 1

'da demir yolu çalışanları, ücretlere zam talebiyle ülke genelinde greve gitti.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 2

Fransa demir yolu şirketi SNCF çalışanları, ün Twitter'dan yaptığı açıklamada, tren seferlerinin tüm hatlarda kesintiye uğrayacağını kaydetmişti.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 3

Açıklamada, yolculara, evden çalışma, seyahatlerini başka tarihe erteleme veya iptal etme çağrısı yapılmıştı.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 4

SEFERLERİ İPTAL EDİLEN YOLCULARIN BEKLEYİŞİ

Seferleri iptal edilen yolcular, gidecekleri istikamete en yakın saatteki trene binebilmek için bekliyor.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 5

Nantes kentinden trene binerek sabah saatlerinde Paris'e gelen Anais isimli yolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 6

Anais, bulunduğu "Gare de Lyon"dan başkentin güneydoğusundaki Fontainebleau kentine gitmek istediğini ancak görünürde bu istikamete tren olmadığını belirterek, grev olduğunu yeni öğrendiğini ifade etti.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 7

Fransa'nın doğusundaki Lorient kentine gitmek üzere Almanya'dan gelen Alessia isimli İtalyan asıllı yolcu ise saat 12.40 civarında hareket etmesi gereken tren seferinin iptal edildiğini ve başka bir gardan saat 14.00'te trene bineceğini söyledi.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 8

Öte yandan, 8-10 Temmuz'da Charles de Gaulle Havalimanı çalışanları da greve gidecek.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 9

Bu haftaki farklı toplu ulaşım araçlarındaki grev dalgasından, yaz tatilinin başlangıcına denk gelmesi nedeniyle tatilcilerin olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.

Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 10
Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 11
Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 12
Fransa'da demir yolu çalışanları grevde: Paris ve birçok kentte seferler iptal edildi - 13

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