Fransa'da deniz yüzeyi 100 binden fazla ölü balıkla kaplandı

100 BİNDEN FAZLA BALIK DENİZE DÖKÜLDÜ

Biscay Körfezi'nde dünyanın en büyük ikinci balıkçı trolü Margiris Gemisi'nden 100 binden fazla ölü mavi mezgit denize döküldü. Deniz canlılarını korumak için çalışmalar yapan sivil toplum örgütü Sea Shepherd’ın Fransa ofisi, ölü balıkların ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yayıldığını duyurarak duruma tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "La Rochelle açıklarındaki Biscay Körfezi'nde şu anda yaşanan durum bu. Dünyanın en büyük ikinci trol balıkçı teknesi olan (Avustralya'da yasak) Margiris de dahil olmak üzere bölgede 4 trol gemisi faaliyet gösteriyor” denildi.

100 BİNDEN FAZLA ÖLÜ BALIK (TIKLA- İZLE)