Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak

1 MAYIS'TA ÜLKE GENELİNDE KİTLESEL GREV VE PROTESTOLAR YAPILACAK

Bu arada, ülkenin en büyük işçi sendikaları 1 Mayıs'ta reforma karşı ülke genelinde kitlesel grev ve protesto düzenleyecek.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenecek eylemlere milyonlarca insanın katılması bekleniyor.