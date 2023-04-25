Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, ülkede kitlesel grevlere ve milyonlarca insanın protesto için sokaklara dökülmesine neden olan tartışmalı emeklilik reformunun 1 Eylül'den itibaren yürürlükte olacağının kesinleştiğini söyledi. Ardından ülkedeki sendikalar, 1 Mayıs'ta reforma karşı gösteri çağrısında bulundu. Başkent Paris başta olmak üzere Fransa'nın birçok kentinde düzenlenecek gösterilere milyonlarca insanın katılacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 1

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Fransız CNews kanalında emeklilik yaşını 62'den 64'de çıkarmayı içeren reforma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 2

"1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Ülkede yoğun protestolara maruz kalan reformun geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirten Dussopt, "Emeklilik reformunun 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 3

Dussopt, reformun uygulamasına yönelik kararnamenin geçen hafta ilgili birimlere gönderildiğini, Ulusal Yaşlılık Sigortası Fonu'na da ilgili adımları atması için gerekli yetkiyi verdiğini aktardı.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 4

EĞİTİM BAKANI PROTESTOLAR NEDENİYLE TRENDEN ÇIKAMADI

Öte yandan, dün, Lyon kentine ziyaret etmeyi planlayan Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, reform karşıtlarının gara gelmesiyle dakikalarca trende mahsur kaldı.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 5

Güvenlik güçlerinin yardımıyla uzun süre sonra trenden inen Bakan, yoğun protestolar nedeniyle ziyaretini iptal etti. Bakanın trende mahsur kaldığı anların sosyal medyada paylaşılması ülke basınında yankı buldu.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 6

1 MAYIS'TA ÜLKE GENELİNDE KİTLESEL GREV VE PROTESTOLAR YAPILACAK

Bu arada, ülkenin en büyük işçi sendikaları 1 Mayıs'ta reforma karşı ülke genelinde kitlesel grev ve protesto düzenleyecek.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenecek eylemlere milyonlarca insanın katılması bekleniyor.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 7

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 8

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 9

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Fransa'da dev 1 Mayıs hazırlığı: Milyonlarca kişi emeklilik reformuna karşı sokağa çıkacak - 10

Söz konusu tasarı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Macron, hafta başında ülkeyi yatıştırmaya yönelik "100 günlük" eylem planından bahsetmişti.

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