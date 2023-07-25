Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek
Fransa'da 2017'de dünyaya gelen ve ülkede doğan ilk panda ünvanına sahip Yuan Meng, neslinin devamı için atalarının toprağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı. 14 saat boyunca yolculuk yapacak olan sevimli panda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron tarafından uğurlandı.
Fransa'daki Loir-et-Cher bölgesindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nin dev pandası Yuan Meng, bundan sonra yeni üreme merkezinde Çin'de yaşamını sürdürecek.