Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek

Fransa'da 2017'de dünyaya gelen ve ülkede doğan ilk panda ünvanına sahip Yuan Meng, neslinin devamı için atalarının toprağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı. 14 saat boyunca yolculuk yapacak olan sevimli panda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron tarafından uğurlandı.

Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 1

Fransa'daki Loir-et-Cher bölgesindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'nin dev pandası Yuan Meng, bundan sonra yeni üreme merkezinde Çin'de yaşamını sürdürecek.

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Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 2

Ülkede 2017'de dünyaya gelen ancak Covid-19 salgını nedeniyle Çin'e gidişi ertelenen Yuan Meng, Fransa'da doğan ilk panda ünvanına sahip.

Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 3

Çin'e yolculuğu öncesi çok sayıda ziyaretçi Yuan Meng'i son kez görmek için hayvanat bahçesine akın etti.

Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 4

MACRON'UN EŞİ DE PANDAYI SON KEZ ZİYARET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron da Yuan Mıng'ı görmek için hayvanat bahçesine ziyarette bulundu.

Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 5

Öte yandan dev cüsseye sahip sevimli pandanın Çin yolculuğunun 12 saat sürmesi bekleniyor.

Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 6

Yolculuğu boyunca bir veterinerin de eşlik edeceği Yuan Meng'ın yanına karnını doyurması için 90 kilogram bambu ağacı bitkisi konuldu.

Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 7

Fransa'daki Beauval Hayvanat Bahçesi'nde halihazırda 4 panda daha bulunuyor.

Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 8
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 9
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 10
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 11
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 12
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 13
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 14
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 15
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 16
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 17
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 18
Fransa'da doğan ilk panda Yuan Meng'e uzun yol görevi: Neslini devam ettirecek - 19
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