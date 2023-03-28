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Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı içeren emeklilik reformuna karşı çıkanlar, iktidar partisi Rönesans milletvekili Violette Spillebout'un evinin kapısına duvar ördü.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 1

Fransız basınındaki haberlere göre, reform karşıtları, Lille kentinde Spillebout'un evinin kapısına 1 metrelik duvar ördü.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 2

Kapının önüne barikat da kuran göstericiler "Herkes Spillebout'tan nefret ediyor" sloganı attı.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 3

Milletvekilinin evinde kızının olduğu belirtilirken, adrese gelen polis örülen duvarı yıktı.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 4

Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, Twitter'dan milletvekilinin evinin girişine duvar örülmesine tepki gösterdi.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 5

FRANSA'DAKİ EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 6

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 7

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 8

Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.

Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 9
Fransa'da emeklilik reformu protestoları: Milletvekilinin kapısına duvar örüldü - 10
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