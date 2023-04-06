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Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde emeklilik reformuna karşı en az 20 bin kişinin katıldığı büyük bir protesto düzenlendi. Gösterilere itfaiyeciler, kamu çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra onlarca polis de katıldı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 1

ice'de Promenade des Anglais Caddesi'nde yerel saatle 10.30'da toplanan reform karşıtları, Massena Meydanı'na yürüdü.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 2

Göstericiler arasında itfaiyeciler, kamu ve sağlık çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra onlarca sendikalı polis de yer aldı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 3

Protestocular "Buradayız,  Macron istemese de buradayız" ve "60 yaşında emekliliği kazanmak için mücadele ettik, elimizde tutmak için de mücadele ederiz" sloganları attı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 4

EN AZ 20 BİN KİŞİ KATILDI

Genel İş Sendikası (CGT) Nice'deki gösteriye en az 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 5

Öte yandan, reforma karşı çıkan öğrenciler sabahın erken saatlerinde kentteki edebiyat fakültesinin girişini kapattı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 6

FRANSA'DAKİ EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ 

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 7

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 8

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 9

Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 10
Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 11
Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar: Polisler de gösterilere katıldı - 12
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