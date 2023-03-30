Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı

Çarşamba günü Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikalarla bir araya geleceğini aktaran Macron, "Diyalog devam ediyor. Bu reformla ilgili toplumsal itiraz var ama bu, her şeyin durması gerektiği anlamına gelmiyor. Çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.