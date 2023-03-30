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Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı şiddetli protestolar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hautes-Alpes kentindeki Savines-le-Lac köyüne ziyareti sırasında emeklilik reformuna tepki gösterenler tarafından yuhalandı.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 1

Savines-le-Lac köyüne ziyaret gerçekleştiren Macron, basına açıklama yaptığı sırada köyde toplanan reform karşıtı göstericiler tarafından yuhalandı.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 2

Çarşamba günü Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikalarla bir araya geleceğini aktaran Macron, "Diyalog devam ediyor. Bu reformla ilgili toplumsal itiraz var ama bu, her şeyin durması gerektiği anlamına gelmiyor. Çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 3

Ülkedeki emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin Macron, "Son haftalarda kabul edilemez şiddet sahneleri oldu, bunu ağır şekilde kınıyorum." dedi.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 4

Macron, reforma ilişkin tutumları dolayısıyla saldırıya uğrayan belediye başkanları, milletvekili gibi Fransız siyasetçilere desteğini dile getirdi.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 5

"BİNLERCE KİŞİ SAVAŞMAK İÇİN GELDİ"

Ülkenin Saint-Soline köyünde 25 Mart'ta çevrecilerin yapay su havzaları projesine karşı düzenlediği ve polisin sert müdahalesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı protestoyla ilgili Macron, "Binlerce kişi sadece savaşmak için geldi. Bu kabul edilemez." dedi. Macron, seçilmişleri sorumlu olmaya davet etti.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 6

Fransız basınındaki habere göre, Hautes-Alpes Valiliği, Savines-le-Lac köyünde 8.00-18.00 saatlerinde gösteri yasağı getirdi.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 7

Öte yandan emeklilik reformuna karşı köyde toplanan göstericilerden 2 kişi, Macron'un ziyareti başlamadan önce gözaltına alındı.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 8

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANMIŞTI

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 9

Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti.

Fransa'da emeklililk reformu karşıtı protestolar: Macron yuhalandı - 10

Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı. Yaralanan 2 gösterici hala komada.

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