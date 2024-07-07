Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde

49,5 MİLYON SEÇMEN VAR

Fransa, erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında.

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bugün bir kez daha oy verecek.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek.

Paris, Marsilya gibi büyük kentlerde ise sandıklar saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açık kalacak.