Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde

Aşırı sağın kazanmasından endişe edilen Fransa seçimlerinin ikinci turu için sandıklar açıldı. 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bir kez daha sandık başında. Fransa İçişleri Bakanlığı, saat 12.00 itibarıyla katılım oranının 1981'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 1

49,5 MİLYON SEÇMEN VAR

Fransa, erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında.

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bugün bir kez daha oy verecek.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek.

Paris, Marsilya gibi büyük kentlerde ise sandıklar saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açık kalacak.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 2

KAOTİK BİR DURUM OLUŞABİLİR

Parti veya ittifakların 577 sandalyeli Mecliste salt çoğunluğu elde etmesi için 289 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.

Kamuoyu yoklamaları, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) en çok oyu alacağını ancak çoğunluğu sağlayamayacağını öngörüyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre böyle bir sonuç, Paris Olimpiyat Oyunları'ndan haftalar önce ülkeyi kaotik bir parlamentoya sürükleyebilir ve Macron'un otoritesini ciddi şekilde sarsabilir.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 3

AŞIRI SAĞ ENDİŞESİ

Aynı şekilde milliyetçi, Avrupa şüphecisi RN çoğunluğu kazanırsa, iş dünyası yanlısı, Avrupa dostu cumhurbaşkanı, kendisini zor bir "birlikte yaşamaya" zorlanmış bulabilir.

Marine Le Pen'in RN'si geçtiğimiz pazar günü yapılan ilk tur oylamada tarihi bir başarı elde ederek Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk aşırı sağcı hükümetini kurması ihtimalini gündeme getirdi.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 4

ÜÇ KUTUPLU SEÇİM

Seçim yarışında, bir tarafta merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN) bulunuyor.

Diğer yanda ise aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı var.

Macron'un partisi Rönesans’ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı da diğer kutup.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 5

DENİZAŞIRI TOPRAKLARDA OYLAR KULLANILDI

Araştırma şirketlerinin sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlaması, resmi sonuçların daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Resmi verilere göre, yurt dışında yaşayan Fransızlardan internet üzerinden ikinci tur için oy kullananların sayısı 460 bin olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, ülkenin denizaşırı toprakları olarak adlandırılan Guadeloupe, Guyane, Martinique gibi bölgelerinde oy verme işlemleri dün yapıldı.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 6

İLK OTURUM 18 TEMMUZ'DA

Meclis, yarından itibaren yeni milletvekillerini ağırlamak üzere yerel saatle 14.00'te kapılarını açacak.

Ulusal Meclisin 577 yeni üyesi ilk Genel Kurul oturumu için 18 Temmuz'da toplanacak ve yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis başkanlarını seçmek için oy kullanmaya başlayacak.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 7

KATILIM REKOR SEVİYEDE

İçişleri Bakanlığı, saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yaklaşık yüzde 26,63'ü nün parlamento seçimlerinin ikinci turuna katıldığını açıkladı.

Bu oran, ilk tura göre artış göstermiş oldu ve 1981'den bu yana en yüksek katılım seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 8

LÜKS MAĞAZALAR İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Öte yandan oy verme işlemi başlamadan önce başkent Paris'in işlek caddelerindeki mağazalar korumaya alındı.

Vitrinlerin, tahta plakalarla kapatıldığı bildirildi.

İlk turun ardından binlerce kişi sokaklara çıkarak aşırı sağı protesto etmişti.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 9

"TEK BİR OY BİLE GİTMEMELİ"

Başbakan Gabriel Attal, oyunu kullandı. 

Attal, ilk turda zafer kazanan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine karşı mücadele çağrısında bulunmuştu.

Başbakan 30 Haziran'da ilk sonuçların açıklanmasının ardından canlı yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "RN'ye tek bir oy bile gitmemeli" demişti.

Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı: Gözler aşırı sağın üzerinde - 10

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eşi Brigitte ile birlikte kuzeydeki sahil kasabası Le Touquet'de oy kullandı.

Macron, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci parti çıkmasının ardından erken seçim çağrısı yaparak büyük bir "kumar" oynamıştı.

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