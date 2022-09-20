Fransa'da gazeteler sayfalarını "ışığı söndür" tasarruf kampanyasına ayırdı

Fransa'nın önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarında büyükçe bir fonda "Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz" mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.