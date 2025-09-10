Fransa'da halk ayaklandı: "Her şeyi engelleyelim"

LİSELERDE BARİKATLAR KURULDU

Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa genelinde toplanmaya başladı ve asayişi sağlamak için 80 bin polis görevlendirildi.

Paris'teki liselerin önünde ve Rennes ve Montpellier gibi diğer Fransız şehirlerinde birkaç protesto gerçekleşti. AFP muhabirlerinin bildirdiğine göre, Paris'te 5. bölgedeki Henri-IV ve Lavoisier, 9. bölgedeki Lamartine, 11. bölgedeki Voltaire, 13. bölgedeki Claude-Monet ve 20. bölgedeki Hélène-Boucher okullarında barikatlar kuruldu.

Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık yüz genç Lavoisier'in önünde toplandı. “Ruh sağlığımızı önemsiyoruz, bu yüzden barikat kuruyoruz”, “Bayrou, kasalarını doldurmak için ceplerimizi boşaltıyor” yazılı pankartlar vardı.