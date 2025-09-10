Fransa'da halk ayaklandı: "Her şeyi engelleyelim"

Başbakan Bayrou hükümetinin düşmesiyle çıkmaza giren Macron yönetimine karşı Fransa'da büyük protestolar başladı. Fransa sokaklarında polisle eylemciler arasında şiddetle çatışmalar yaşanıyor. Sabahtan bu yana en az 200 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, bugün göreve büyük bir protesto dalgasıyla başlıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksayacağı eylemler düzenleniyor.

France24'ün aktardığına göre “Her Şeyi Engelleyelim” adlı bir sol kolektifin önderlik ettiği protestolar, son üç yıldır savunma bakanı olarak görev yapan Macron'un yakın müttefiki 39 yaşındaki Lecornu için bir "ateş çemberinden geçme töreni" olabilir.

LİSELERDE BARİKATLAR KURULDU

Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren Fransa genelinde toplanmaya başladı ve asayişi sağlamak için 80 bin polis görevlendirildi.

Paris'teki liselerin önünde ve Rennes ve Montpellier gibi diğer Fransız şehirlerinde birkaç protesto gerçekleşti. AFP muhabirlerinin bildirdiğine göre, Paris'te 5. bölgedeki Henri-IV ve Lavoisier, 9. bölgedeki Lamartine, 11. bölgedeki Voltaire, 13. bölgedeki Claude-Monet ve 20. bölgedeki Hélène-Boucher okullarında barikatlar kuruldu.

Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık yüz genç Lavoisier'in önünde toplandı. “Ruh sağlığımızı önemsiyoruz, bu yüzden barikat kuruyoruz”, “Bayrou, kasalarını doldurmak için ceplerimizi boşaltıyor” yazılı pankartlar vardı.

"DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR"

Lyon kentinde bir protestocu France24'e verdiği demeçte, Macron'un yakın müttefiki Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atama kararının “yüzüne atılmış bir tokat” olduğunu söyledi. “Onun art arda gelen hükümetlerinden bıktık, değişime ihtiyacımız var” dedi.

Lyon'daki protestocular bir otoyolu kapattı ve çöp kutularını ateşe verdi, batıdaki Nantes kentinde ise polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazetecilere göre, çoğu maskeli olan gruplar Paris'in dış mahallelerinde çöp konteynırlarıyla barikatlar kurdu ve polise çöp attı.

France 24, Paris'in doğusundaki Tenon Hastanesi'nden (Hôpital Tenon) yaptığı haberde, bazı personelin grevde olduğunu bildirdi. Personelin, bütçe kesintileri ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı protesto ettiğini söyledi.

EN AZ 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada "Her Şeyi Engelle” gösterilerinin ilk aşamalarında yaklaşık 200 kişi gözaltına alındığını bildirdi.

Son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yonah, AFP'ye “Bıktık çünkü kendimizi feda edilen nesil gibi hissediyoruz, örneğin okulda hiçbir şey için para yok” dedi.

Paris emniyet müdürlüğü, “binlerce kararlı kişi”nin Gare du Nord istasyonuna izinsiz girmeye teşebbüs ettiğini bildirdi ve bunun polis tarafından engellendiğini ekledi.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun 2026 bütçe taslağı, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar avro kesinti yapılmasını içermesi nedeniyle öfkeye neden oluyor.

Bu hoşnutsuzluktan yola çıkarak, “Her şeyi engelle” (“Bloquons tout”) adında yeni bir protesto hareketi ortaya çıktı ve bugün ülke çapında gösteriler yapılması çağrısında bulundu.
Temmuz ayında sosyal medyada başlatılan kampanya, 2018-2019 Sarı Yelekliler (“Gilets jaunes”) protestolarıyla karşılaştırılmaya başlandı.

Bu protestolar, akaryakıt vergileriyle başlayan ve eşitsizlik, ekonomik zorluklar ve halkla bağlantısı kopmuş görülen siyasi düzeni protesto eden ülke çapında bir ayaklanmaya dönüşen bir halk hareketiydi.

PROTESTOCULARIN SİYASİ GÖRÜŞÜ NE?

Jean Jaurès Vakfı tarafından yayınlanan araştırmaya göre, “Her Şeyi Engelle” hareketinin destekçileri ağırlıklı olarak sol eğilimli.

Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü siyasete çok ilgi duyduklarını belirtirken, yaklaşık yüzde 69'u, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sol lider Jean-Luc Melenchon'a oy verdi.

Fransa'nın devlet demiryolu işletmecisi SNCF, özellikle TER bölgesel ve Intercités hizmetlerinde aksaklıklar bekliyor, ancak yüksek hızlı TGV ağında aksaklık beklenmiyor.

HÜKÜMET NASIL DÜŞTÜ?

Cumhurbaşkanı Macron, dün geç saatlerde Lecornu'yu başbakan olarak atadı. Bu atama, Lecornu'nun selefi Francois Bayrou'nun parlamentoda güven oylamasını kaybetmesi ve kendisi ile hükümetinin istifaya zorlanmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Bayrou, Fransa'nın borcunu azaltmayı amaçlayan bir dizi kemer sıkma önlemini uygulamaya koyma girişiminde başarısız oldu. Lecornu'nun bütçeyi geçirmek için ne tür tavizler vermeyi düşündüğü henüz belli değil.

Bayrou ve Lecornu arasındaki resmi görev devri bugün gerçekleşiyor.

