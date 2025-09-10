Fransa'da halk ayaklandı: "Her şeyi engelleyelim"
Başbakan Bayrou hükümetinin düşmesiyle çıkmaza giren Macron yönetimine karşı Fransa'da büyük protestolar başladı. Fransa sokaklarında polisle eylemciler arasında şiddetle çatışmalar yaşanıyor. Sabahtan bu yana en az 200 kişi gözaltına alındı.
Fransa'nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, bugün göreve büyük bir protesto dalgasıyla başlıyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksayacağı eylemler düzenleniyor.
France24'ün aktardığına göre “Her Şeyi Engelleyelim” adlı bir sol kolektifin önderlik ettiği protestolar, son üç yıldır savunma bakanı olarak görev yapan Macron'un yakın müttefiki 39 yaşındaki Lecornu için bir "ateş çemberinden geçme töreni" olabilir.