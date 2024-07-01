Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor
Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunu aşırı sağ kazandı. Ulusal Birlik Partisi yüzde 33 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Sol kanadın Halk Cephesi oyların yüzde 28'ini alırken, Macron'u destekleyen merkez partiler ise yüzde 21'de kaldı. Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda aşırı sağ, sandıktan birinci çıktı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) oyların yüzde 33'ünü aldı.