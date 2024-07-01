Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor

Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunu aşırı sağ kazandı. Ulusal Birlik Partisi yüzde 33 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Sol kanadın Halk Cephesi oyların yüzde 28'ini alırken, Macron'u destekleyen merkez partiler ise yüzde 21'de kaldı. Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 1

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda aşırı sağ, sandıktan birinci çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) oyların yüzde 33'ünü aldı.

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Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 2

Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 3

Ellerinde Filistin bayrakları da taşıyan göstericiler, RN karşıtı slogan attı.

Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 4

Eylemler Fransa'nın diğer bölgelerine de yayıldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da yaklaşık 800 kişi, faşizm karşıtı gösteri düzenledi.

Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 5

Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı, ancak başarısız oldu.

Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 6

Fransa başbakanı Gabriel Attal, ilk sonuçların ardından ekran karşısına geçti.

Aşırı sağa karşı mücadele çağrısında bulunan Attal, canlı yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "RN'ye tek bir oy bile gitmemeli" dedi.

Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 7

Başbakan Attal, Fransız parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Meclis'in, tarihinde hiçbir zaman böyle bir risk altında olmadığını vurguladı.

Fransa'da halk geceyi sokakta geçirdi: Aşırı sağa karşı öfke büyüyor - 8
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