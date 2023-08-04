Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti

Fransa'da Paris-Orly Havalimanı'ndaki 4. Terminal'de bagaj sisteminde sabahtan bu yana devam eden teknik arızanın halen giderilemediği ve uçuşlarda ciddi aksamalara yol açtığı bildirildi. Binlerce bavul sahiplerine teslim edilemediği için birikti.

Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 1

Paris Aeroport'un eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Paris-Orly Havalimanı'ndaki 4. Terminal'de bagaj taşıma sisteminde sabahtan bu yana süren arızanın ciddi gecikmelere yol açtığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 2

Ekiplerin arızanın giderilmesi için uğraştığı kaydedilen açıklamada, bagaj teslimatında yaşanan gecikme için yolculardan özür dilendi.

Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 3

Açıklamada, havalimanının diğer terminallerinin sorunsuz çalıştığı ifade edildi.

Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 4

Havalimanı çalışanlarının, sistem arızası nedeniyle yolcuların bagajlarını elle taşıdığı ve söz konusu terminaldeki uçuşların yaklaşık 2 saat arayla gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı belirtildi.

Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 5

Fransız Le Parisien gazetesi, aynı havalimanında 3 gün önce de benzer bir sorunun 3. Terminal'de yaşandığını aktardı.

Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 6

Gazetenin haberine göre, 3. Terminal'de 21 Temmuz'da yine aynı sorun nedeniyle 2 bin bagaj sahibine teslim edilememişti.

Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 7
Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 8
Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 9
Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 10
Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti - 11
DAHA FAZLA GÖSTER