Fransa'da havalimanında kriz: Binlerce bavul birikti
Fransa'da Paris-Orly Havalimanı'ndaki 4. Terminal'de bagaj sisteminde sabahtan bu yana devam eden teknik arızanın halen giderilemediği ve uçuşlarda ciddi aksamalara yol açtığı bildirildi. Binlerce bavul sahiplerine teslim edilemediği için birikti.
Paris Aeroport'un eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Paris-Orly Havalimanı'ndaki 4. Terminal'de bagaj taşıma sisteminde sabahtan bu yana süren arızanın ciddi gecikmelere yol açtığı belirtildi.