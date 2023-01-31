Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği grev ve gösteriler başladı. Ülkede enerji başta olmak üzere pek çok sektörde üretimler dururken, ulaşımında kesintiler yaşanıyor.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 1

Sendikaların çağrısıyla çok sayıda kentte enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörün katılım sağlayacağı gösteriler nedeniyle ülke genelinde Fransızların sokaklara indi.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 2

Halk 300'den fazla noktada hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformunu protesto ediyor.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 3

Başkent Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde sabahın ilk saatlerinde yüzlerce kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşurken, bazı tren garları göstericilerce basıldı.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 4

Polis, istasyonları basan protestoculara müdahale etti.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 5

FRANSA İÇİN KARA GÜN

Grev nedeniyle kara ve hava ulaşımında da aksaklıkların yaşanıyor. Ülkede çoğu metro istasyonu kapatıldı. 

Çok sayıda sendikayı bünyesinde barındıran Genel İş Sendikası (CGT), ülkenin ana enerji sağlayıcısı konumundaki EDF santrallerinde elektrik üretiminin 3 bin vatlık bir düşüş kaydedilmeye başladığını açıkladı.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 6

Nükleer santrallerde de enerji üretimi önemli ölçüde düştü.

TotalEnergies'ye bağlı rafineri ve depolarda çalışanların tamamına yakını grev kararı aldı.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 7

Paris merkezli Avrupa'nın önde gelen sosyal bilimler üniversitelerinden Science Po çalışanları ve öğrencileri de grev ve protestolara destek verdi.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 8

Fransız basını, 1 milyondan fazla kişinin gösterilere katılmasının öngörüldüğünü aktararak, grev ve protestolardan kaynaklı ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde yaşanacak aksamalar nedeniyle bugünü ülke için "kara gün" olarak niteledi.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 9

İçişleri Bakanlığı, gösteriler kapsamında ülke genelinde 11 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini açıklamıştı.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 10

HÜKÜMETİN TARTIŞMALI EMEKİLİK FORMU

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 11

meklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 12
Fransa'da hayat durdu: Emeklilik reformu karşıtı grev ve gösteriler başladı - 13

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