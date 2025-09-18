Fransa'da hayatın durduğu gün: İşçiler birleşti, jandarma sokakta

Fransa'da 8 işçi örgütünün öncülüğünde, bütçe kesintilerine karşı büyük çaplı protestolar ve grev başladı.

Cumurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, büyük bir siyasi krizin içinde.

Eski Başbakan François Bayrou'nun temmuz ayında açıkladığı ve yeni Başbakan Sebastien Lecornun'un henüz reddetmediği bütçe tasarısını “benzeri görülmemiş bir acımasızlık” olarak nitelendiren sendikalar, eski hükümetin bir kez daha işçileri, güvencesiz çalışanları, emeklileri ve hastaları mağdur etmeyi tercih ettiğini belirtiyor.

Eylemlere 800 binden fazla kişinin katılması ve Fransa'nın dört bir yanında yaklaşık 250 kortejin geçit töreni yapması bekleniyor.