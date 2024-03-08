Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi

Fransa, kürtaj hakkını güvenceye alan yeni bir yasayı anayasasına dahil etti. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un başkanlık ettiği anayasa töreni kadınların katılımıyla gerçekleşti. Yeni anayasa 19. yüzyıldan kalma bir matbaa makinesi ile imzalandı. Bu yeni yasa Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarına güçlü bir destek mesajı verdi.

Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi - 1

ANLAMLI 8 MART KUTLAMASI

Fransa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kürtaj hakkını güvenceye alan bir yasayı anayasasına dahil ederek kadın haklarına güçlü bir destek mesajı verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi - 2

100 KİLOLUK MATBAA MAKİNESİ KULLANILDI

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, anayasanın değişiklik törenine başkanlık etti. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransa'nın 1958 anayasasındaki değişikliği basmak için 1810'dan kalma 100 kilogramlık bir baskı makinesi kullandı.

"Kadınların kürtaja başvurma özgürlüğü garanti altındadır" ibaresinin yer alacağı tören, yine bir ilk olarak açık havada halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi - 3

KÜRTAJI ANAYASAYAL GÜVENCE ALTINA ALAN İLK ÜLKE

Fransa, anasayasasında kürtaj haklarını açıkça güvence altına alan ilk ülke olurken arnavut kaldırımlı Vendome Meydanı'nı ülkenin kadınları doldurdu.

Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi - 4

"KÜRTAJ BİR HALK SAĞLIĞI MESELESİ"

Söz konusu yasa, bu hafta başında Fransız milletvekilleri tarafından ezici bir çoğunlukla onaylandı ve bugün gerçekleştirilen tören, yasanın artık yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.

Kürtaj, ABD'de son derece bölücü bir konu olsa da, neredeyse tüm Avrupa'da yasal ve halk sağlığı meselesi olarak görülen Fransa'da ezici bir çoğunlukla destekleniyor.

Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi - 5

780 EVET, 72 HAYIR OYU

Fransa parlamentosu, birçok aşırı sağcı milletvekilinin de desteklediği anayasa değişikliğini pazartesi günü 780 evet oyuna karşılık 72 hayır oyuyla kabul edildi.

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