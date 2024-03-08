Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi

"KÜRTAJ BİR HALK SAĞLIĞI MESELESİ"

Söz konusu yasa, bu hafta başında Fransız milletvekilleri tarafından ezici bir çoğunlukla onaylandı ve bugün gerçekleştirilen tören, yasanın artık yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.

Kürtaj, ABD'de son derece bölücü bir konu olsa da, neredeyse tüm Avrupa'da yasal ve halk sağlığı meselesi olarak görülen Fransa'da ezici bir çoğunlukla destekleniyor.