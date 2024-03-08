Fransa'da Kadınlar Günü: Kürtaj hakkı anayasaya dahil edildi
Fransa, kürtaj hakkını güvenceye alan yeni bir yasayı anayasasına dahil etti. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un başkanlık ettiği anayasa töreni kadınların katılımıyla gerçekleşti. Yeni anayasa 19. yüzyıldan kalma bir matbaa makinesi ile imzalandı. Bu yeni yasa Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarına güçlü bir destek mesajı verdi.
ANLAMLI 8 MART KUTLAMASI
Fransa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kürtaj hakkını güvenceye alan bir yasayı anayasasına dahil ederek kadın haklarına güçlü bir destek mesajı verdi.