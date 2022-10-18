Fransa'da kan donduran cinayet: 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, kruvasan alıp çıktı

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KRUVASAN ALIP ÇIKTI"

Bir görgü tanığı Fransız kanalı BFMTV'ye yaptığı açıklamada, "Bavulu taşımakta zorlanıyordu. Zayıf olduğu için ağır bavulu taşımakta zorlandığını düşündük ama bavulun içinde ceset olduğunu düşünmedik. Saat 17.00. civarıydı. O bavulla ortalıkta dolaşıyordu. Hatta bavulu girdiği fırının kapısında bıraktı ve hiçbir şey olmamış gibi kruvasan alıp çıktı" diye konuştu. Güvenlik kamerası kayıtları ise tanığın ifadesini doğruladı.