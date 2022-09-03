Fransa'da kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı

2003'TEN BU YANA EN ÇOK ÖLÜMÜN KAYDEDİLDİĞİ YAZ

Ülkede, 2022 yazında 2021 yazına göre yüzde 5,7 artışla 138 bin 522 kişi hayatını kaybetti. Bu oran 2019 yazına göre ise yüzde 11,6 artarak kayıtlara geçti.