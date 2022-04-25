Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi

Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 05:29

Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 1

Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 2

Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 3

Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve çevreye zarar verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 4

Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 5

Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 6
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 7
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 8
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 9
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 10
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 11
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 12
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 13
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 14
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 15
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 16
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 17
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 18
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 19
Fransa'da Macron karşıtı gösteriler düzenlendi - 20

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