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Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı olaylı gösteri

Reuters, Anadolu Ajansı

Sendikaların çağrısıyla 100'den fazla kentte düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları protesto edildi. Başkent Paris'te 2 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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    Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı 100'den fazla kentte gösteri düzenlendi.
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    Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), Solidaires, Force ouvrieres gibi kuruluşların çağrısıyla düzenlenen gösterilerde Macron ve hükümetin politikaları protesto edildi.
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    Ülke genelinde 100'den fazla noktada düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere, lise öğrencileri, işçiler, memurlar ve emekliler başta olmak üzere birçok sektörden binlerce kişi destek verdi.
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    Başkent Paris'te, Montparnasse Meydanı'ndan İtalya Meydanı'na yürüyen göstericiler arasında bir grup güvenlik güçlerine taş ve kesici maddelerle saldırdı.
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    Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti. 2 kişinin yaralandığı olaylar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı.
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    Polisin paylaştığı rakamlara göre, Paris'teki gösteriye 11 bin 500, organizasyon yetkililerine göre ise 50 bin kişi katıldı.
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    Bu arada, Paris'teki Sorbonne Üniversitenin Tolbiac Kampüsü'nde yaklaşık 20 öğrenci tarafından yerel saatle 07.30 ile 10.00 arası üniversiteye girişler engellendi. Fransa'nın Rennes, Lyon ve Montpellier kentlerindeki üniversitelerde de buna benzer eylemler yapıldı.
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    CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, basına yaptığı açıklamada, hükümetin reform politikalarını eleştirerek, "Artık kadınların erkekler kadar maaş aldığı dönem geldi. Macron, iş dünyasını bilmiyor." dedi.
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    Fransa'da son dönemde hükümetin reform politikalarına karşı grev ve gösteriler arttı. Özellikle mayıs ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.
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