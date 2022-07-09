Fransa'da mega orman yangını: Binden fazla itfaiyeci görevlendirildi

Orman yangınları bu yaz Türkiye, Yunanistan ve Portekiz de dahil olmak üzere birçok ülkeyi vurdu. Bilim insanları, küresel ısınmanın yangınların başlamasını ve yayılmasını kolaylaştıran daha fazla kuraklık ve daha yüksek sıcaklıklar getirdiğini belirtiyor.