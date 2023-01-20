Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma önerisi ülkede büyük tepki yarattı. İşçi sendikaları grev kararı aldı, sokağa çıktı. Protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 1

Fransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 2

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 3

Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 4

Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.

Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 5

Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 6

Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 7

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1,12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 8

Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.

Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 9
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 10
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 11
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 12
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 13
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 14
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 15
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 16
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 17
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 18
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 19
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 20
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 21
Fransa'da 'mezarda emeklilik' isyanı - 22

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